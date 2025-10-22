Werbung ausblenden

US-Regierung verhängt Sanktionen gegen russische Öl-Firmen

Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Regierung verhängt neue Sanktionen gegen große russische Öl-Firmen. Angesichts der Weigerung von Kremlchef Wladimir Putin, den Krieg gegen die Ukraine zu beenden, verhänge sein Ministerium Sanktionen gegen die beiden größten Öl-Firmen Russlands, die Moskaus Kriegsmaschinerie finanzierten, wird US-Finanzminister Scott Bessent in einer Mitteilung zitiert./fsp/DP/zb

