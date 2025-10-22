WOCHENVORSCHAU: Termine bis 4. November 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 4. November 2025

--------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 22. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 NOR: Aker ASA, Q3-Zahlen 07:00 AUT: Bawag Group, Q3-Zahlen 07:00 NLD: Heineken, Q3-Zahlen 07:00 NLD: Akzo Nobel, Q3-Zahlen 07:00 SWE: Svenska Handelsbanken, Q3-Zahlen 07:30 ITA: UniCredit, Q3-Zahlen 07:30 NOR: Storebrand, Q3-Zahlen 07:30 NOR: DNB ASA, Q3-Zahlen 08:00 FRA: Hermes International, Q3-Umsatz 08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Q3-Umsatz 08:00 GBR: Barclays, Q3-Zahlen 09:00 DEU: FlatexDegiro, Pk zu Q3-Zahlen 10:30 DEU: Trumpf SE Bilanz-Pk, Ditzingen 12:30 USA: AT&T, Q3-Zahlen 12:30 USA: GE Vernova, Q3-Zahlen 13:00 USA: CME Group, Q3-Zahlen 17:45 FRA: Michelin, Q3-Umsatz 17:45 ITA: Saipem, Q3-Zahlen 18:00 FRA: Kering, Q3-Umsatz 18:00 FRA: Kleppiere, Q3-Umsatz 18:00 FRA: Carrefour, Q3-Umsatz 22:05 DEU: SAP, Q3-Zahlen (23.00 h Analystenkonferenz) 22:05 USA: IBM, Q3-Zahlen 22:05 USA: Tesla, Q3-Zahlen 22:10 USA: Alcoa, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Intershop, Q3-Zahlen NLD: Randstad, Q3-Zahlen USA: Southwest Airlines, Q3-Zahlen USA: Boston Scientific, Q3-Zahlen USA: EQT Corp., Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Handelsbilanz 9/25 08:00 GBR: Verbraucherpreise 9/25 10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 9/25 12:00 IRL: Erzeugerpreise 9/25 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) 18:00 RUS: Indudstrieproduktion 9/25 SONSTIGE TERMINE 09:30 LUX: Mündliche Verhandlung am EU-Gericht zu DMA-Einstufung von Microsoft Edge 11:00 DEU: Bundesverband Öffentlicher Banken, Pressegespräch Aktienmarktprognose 12:30 DEU: Fraport AG nimmt Photovoltaik-Anlage an der Startbahn West in Betrieb mit Verkehrs- und Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori (SPD) und Fraport-Vorstandsvorsitzender Dr. Stefan Schulte. 17:00 DEU: Vortrag der Chefin der EZB-Bankenaufsicht, Claudia Buch: «Incentives in banking and the role of supervision» 18:00 BEL: Gipfeltreffen EU-Ägypten Bei dem ersten Spitzentreffen dieser Art treffen sich EU-Ratspräsident António Costa und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi. 18:30 DEU: Bundesfinanzminister und SPD-Bundesvorsitzender Lars Klingbeil kommt zum Dialog mit der Bevölkerung nach Brandenburg an der Havel DEU: Frankfurt Finance & Future Summit - 1. Tag (bis 23.10.2025), Frankfurt am Main U.a. mit eine Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde (14.30 h). Außerdem werden u.a. erwartet: Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU), Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp, Bundesbank-Vorstand Michael Theurer, Deutsche-Börse-Chef Stephan Leithner CHN: Viertes Plenum der Kommunistischen Partei Chinas wird fortgesetzt, Peking --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 23. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Q3-Zahlen 06:45 CHE: Kuehne & Nagel, Q3-Zahlen 07:00 CHE: Lonza, Q3-Umsatz 07:00 CHE: SGS, Q3-Umsatz 07:00 CHE: Roche, Q3-Umsatz 07:00 CHE: STMicroelectronics, Q3-Zahlen 07:00 FIN: Nokia, Q3-Zahlen 07:00 FRA: Thales, Q3-Umsatz 07:00 FRA: Sodexo, Jahreszahlen, Issy-les-Moulineaux 07:00 FRA: Nexans , Q3-Umsatz 07:00 SWE: Volvo Cars, Q3-Zahlen 07:30 FIN: Stora Enso, Q3-Zahlen 07:30 FRA: Orange, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Atoss Software, Q3-Zahlen 08:00 DEU: Villeroy & Boch, Q3-Zahlen 08:00 DEU: MTU Aero Engines, Q3-Zahlen (9.30 h Pk, 11.00 h Analystenkonferenz) 08:00 FRA: Renault, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Relx, Q3-Umsatz 08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Rentokil Initial, Q3-Umsatz 08:00 GBR: Unilever, Q3-Umsatz 08:00 INT: LSE, Q3-Umsatz 08:00 IRL: Kerry Group, Q3-Umsatz 08:00 GBR: Intercontinental Exchange, Q3-Umsatz 08:00 DEU: Beiersdorf, Q3-Zahlen (8.30 h Presse- und Analystenkonferenz) 12:00 USA: Dow, Q3-Zahlen 12:30 USA: Honeywell International, Q3-Zahlen 13:00 USA: T-Mobile US, Q3-Zahlen 13:00 USA: American Airlines, Q3-Zahlen 14:00 USA: Norfolk Southern, Q3-Zahlen 17:45 FRA: Vinci, Q3-Umsatz 18:30 FRA: Valeo, Q3-Umsatz 22:00 USA: Intel, Q3-Zahlen 22:05 USA: Verisign Inc., Q3-Zahlen 22:05 USA: Ford Motor Co, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE FIN: Konecranes Oyj, Q3-Zahlen FIN: Elisa, Q3-Zahlen FRA: Accor, Q3-Zahlen FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Q3-Zahlen FRA: Dassault Systemes, Q3-Zahlen ITA: Prada, Q3-Umsatz NLD: BE Semiconductor Industries, Q3-Zahlen USA: Hasbro, Q3-Zahlen USA: Valero Energy, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 03:00 KOR: Zentralbank, Zinsentscheid 08:45 FRA: Geschäftsklima 10/25 08:45 FRA: Produzentenvertrauen 10/25 10:00 POL: Arbeitslosenquote 9/25 10:00 ESP: Handelsbilanz 8/25 12:00 TRK: Zentralbank, Zinsentscheid 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 10/25 (vorab) 16:00 USA: Verkauf bestehender Häuser 9/25 SONSTIGE TERMINE DEU: Frankfurt Finance & Future Summit - 2. und letzter Tag, Frankfurt am Main BEL: EU-Gipfel, Brüssel CHN: Viertes Plenum der Kommunistischen Partei Chinas endet, Peking --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 24. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 CHE: Holcim, Q3-Umsatz 07:00 CHE: Schindler, Q3-Zahlen 07:00 NLD: Signify, Q3-Zahlen 07:00 FRA: Safran, Q3-Umsatz 07:00 NOR: Norsk Hydro, Q3-Zahlen 07:30 FRA: Sanofi, Q3-Zahlen 07:30 SWE: Saab, Q3-Zahlen 07:45 ITA: Eni, Q3-Zahlen 08:00 DEU: Porsche AG, Q3-Zahlen 08:00 SCO: Natwest, Q3-Zahlen 08:00 SWE: Svenska Cellulosa, Q3-Zahlen 12:55 USA: Procter & Gamble, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE LUX: Eurofins Scientific (Investor Day) USA: General Dynamics, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 10/25 01:30 JPN: Verbraucherpreise 9/25 02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/25 (1. Veröffentlichung) 07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 8/25 (endgültig) 07:00 FIN: Erzeugerpreise 9/25 08:00 DEU: Bauhauptgewerbe 8/25 08:00 SWE: Erzeugerpreise 9/25 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 9/25 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 10/25 09:00 ESP: Erzeugerpreise 9/25 09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/25 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/25 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/25 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/25 (1. Veröffentlichung) 12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Verbraucherpreise 9/25 (ursprünglicher Termin 15.10.25) 15:00 BEL: Geschäftsklima 10/25 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/25 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 10/25 (endgültig) EUR: Moody's Rating zu Frankreich und USA, DBRS Rating zu EU --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 27. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 14:00 FRA: Pernod Ricard, Hauptversammlung 19:00 DEU: Deutsche Börse, Q3-Zahlen 21:00 USA: Whirlpool, Q3-Zahlen 21:30 USA: Nucor, Q3-Zahlen 22:00 NLD: NXP Semiconductors, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Avis Budget, Q3-Zahlen USA: Bed Bath & Beyond, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 02:30 CHN: Industriegewinne 9/25 07:00 FIN: Verbrauchervertrauen 10/25 10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 10/25 10:00 EUR: Geldmenge M3 9/25 13:30 USA: Auftragseingang langlebiger Güter 9/25 --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 28. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 GBR: HSBC Holdings, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Ceconomy, Q4-Umsatz 07:00 DEU: Siltronic, Q3-Zahlen 07:00 CHE: SIG Group, Q3-Umsatz 07:00 CHE: Novartis, Q3-Zahlen 07:00 FRA: Air Liquide, Q3-Umsatz 07:00 FRA: Capgemini, Q3-Umsatz 07:30 DEU: Symrise, Q3-Zahlen 07:30 FRA: BNP Paribas, Q3-Zahlen 07:30 FRA: Danone, Q3-Umsatz 07:30 NLD: KPN, Q3-Zahlen 07:30 SWE: Alfa Laval, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Anglo American, Q3-Umsatz 08:15 ESP: Iberdrola, Q3-Zahlen 10:55 USA: UnitedHealth Group, Q3-Zahlen 11:00 USA: UPS, Q3-Zahlen 12:00 USA: American Tower, Q3-Zahlen 12:15 USA: PayPal, Q3-Zahlen 14:00 DEU: Deutsche Börse, Analystenkonferenz zu Q3 17:45 CHE: Temenos Group, Q3-Zahlen 18:00 NLD: ASM International, Q3-Zahlen 21:00 CHE: Logitech, Q2-Zahlen 21:00 USA: Booking Holdings, Q3-Zahlen 21:00 USA: Visa, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Amadeus Fire, Q3-Zahlen (Call am 29.10.25 um 8.30 h) USA: Corning, Q3-Zahlen USA: Electronic Arts, Inc, Q3-Zahlen USA: Edison International, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 06:00 EUR: Acea Kfz-Erstzulassungen 9/25 08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 11/25 10:00 ITA: Produzentenvertrauen 10/25 14:00 USA: FHFA-Hauspreisindex 8/25 15:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 10/25 15:00 USA: Verbrauchervertrauen 10/25 SONSTIGE TERMINE DEU: GRIDexpo - Internationale Fachmesse für intelligente Stromnetze, Düsseldorf Die erstmals ausgerichtete Messe soll eine Plattform für Technologien rund um die Stromnetze der Zukunft sein. Der Zentralverband der Elektroindustrie (ZVEI) ist strategischer Partner. DEU: Außenwirtschaftstag des Bundeswirtschaftsministerium zu Chancen für die deutsche Außenwirtschaft im geopolitischen Spannungsfeld mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), Berlin --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 29. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 NLD: Redcare Pharmacy, Q3-Zahlen 06:45 CHE: UBS, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Deutsche Bank, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Mercedes-Benz Group AG, Q3-Zahlen 07:00 DEU: DWS, Q3-Zahlen 07:00 DEU: BASF, Q3-Zahlen (8.30 h Analystenkonferenz, 10.00 h Pk) 07:00 AUT: OMV, Q3-Zahlen 07:00 ESP: Banco Santander, Q3-Zahlen 07:00 FIN: Fortum, Q3-Zahlen 07:00 NOR: Telenor, Q3-Zahlen 07:00 NOR: Equinor, Q3-Zahlen 07:00 NOR: Nordic Semiconductor, Q3-Zahlen 07:00 SWE: SKF, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Adidas, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Drägerwerk, Q3-Zahlen (15.00 h Presse- und Analystenkonferenz) 07:30 NLD: Adyen, Q3-Umsatz 08:00 DEU: Traton SE, Q3-Zahlen 08:00 CHE: Glencore, Q3-Umsatz 08:00 GBR: Next, Q3-Umsatz 08:00 GBR: GSK, Q3-Zahlen 08:30 FIN: UPM Kymmene, Q3-Zahlen 09:00 ESP: Endesa, Q3-Zahlen 11:00 GBR: Aston Martin, Q3-Zahlen 11:00 USA: GE Healthcare Technologies, Q3-Zahlen 11:30 USA: Caterpillar, Q3-Zahlen 12:00 USA: Kraft Heinz, Q3-Zahlen 12:00 FIN: Outokumpu, Q3-Zahlen 12:30 USA: Boeing, Q3-Zahlen 17:45 FRA: Airbus Group, Q3-Zahlen 21:00 USA: Meta, Q2-Zahlen 21:00 USA: Align Technology, Q3-Zahlen 21:00 USA: Microsoft, Q1-Zahlen 21:00 USA: Ebay, Q3-Zahlen 21:05 USA: Alphabet, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin 06:00 JPN: Verbrauchervertrauensindex 10/25 09:00 ESP: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung) 09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 9/25 11:00 BEL: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung) 12:00 ITA: Erzeugerpreise 9/25 13:30 USA: Lagerbestände Großhandel 9/25 (vorab) 15:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 9/25 15:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) 19:00 USA: Fed, Zinsentscheid (19.30 h Pk mit Fed-Chef Powell) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Fortsetzung Wirecard-Prozess, München DEU: Jahreskonferenz der Versicherungsaufsicht der Finanzaufsicht Bafin, Bonn DEU: Landgericht Köln verhandelt Klage von Verbraucherzentrale Baden-Württemberg gegen Rewe wegen App-Werbung, Köln --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 30. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 05:00 GBR: Standard Chartered, Q3-Zahlen 06:30 FRA: Societe Generale, Q3-Zahlen 06:45 ESP: BBVA, Q3-Zahlen 06:55 DEU: Kion, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Wacker Chemie, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Knorr Bremse, Q3-Zahlen 07:00 DEU: HelloFresh, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Lufthansa, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Covestro, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Alzchem, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Sandoz, Q3-Umsatz 07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Q3-Zahlen 07:00 CHE: Clariant, Q3-Zahlen 07:00 CHE: DSM-Firmenich, Q3-Zahlen 07:00 FRA: Credit Agricole, Q3-Zahlen 07:00 FRA: Axa, Q3-Umsatz 07:00 DEU: Merck KGaA, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Scout24, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Befesa, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Aixtron, Q3-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: Volkswagen, Q3-Zahlen (9.00 h Presse- und Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Vossloh, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Baader Bank, Q3-Zahlen 07:30 AUT: Andritz, Q3-Zahlen 07:30 AUT: Raiffeisen International, Q3-Zahlen 07:30 FRA: Remy Cointreau, Q2-Umsatz 08:00 DEU: LPKF, Q3-Zahlen 08:00 DEU: Puma, Q3-Zahlen 08:00 CHE: Coca-Cola HBC AG, Q3-Zahlen 08:00 DNK: Carlsberg, Q3-Zahlen 08:00 ESP: Repsol, Q3-Zahlen 08:00 FRA: Totalenergies, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Haleon, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Shell, Q3-Zahlen 08:00 NLD: Stellantis, Q3-Zahlen 08:00 SWE: Vattenfall, Q3-Zahlen 08:00 SWE: Electrolux, Q3-Zahlen 11:30 USA: Cigna, Q3-Zahlen 11:30 USA: Kimberly-Clark, Q3-Zahlen 11:30 USA: International Paper, Q3-Zahlen 11:30 USA: Merck & Co, Q3-Zahlen 11:45 USA: Eli Lilly, Q3-Zahlen 12:00 USA: Bristol Myers Squibb, Q3-Zahlen 12:00 USA: Altria Group, Q3-Zahlen 12:00 USA: Biogen, Inc., Q3-Zahlen 12:30 USA: Intercontinental Exchange, Q3-Zahlen 13:00 USA: Mastercard, Q3-Zahlen 14:00 USA: Alcoa, Investor Day 17:45 FRA: Schneider Electric, Q3-Umsatz 18:05 FRA: Saint-Gobain, Q3-Umsatz 18:15 USA: Universal Music Group, Q3-Zahlen 21:00 USA: Weyerhaeuser Co, Q3-Zahlen 21:05 USA: Stryker, Q3-Zahlen 21:05 USA: Amazon, Q3-Zahlen 21:30 USA: Apple, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE CHE: SIG Group (Investor Day) CHN: BYC, QQ3-Zahlen NLD: ING Groep, Q3-Zahlen NLD: Universal Music Group, Q3-Zahlen USA: Comcast, Q3-Zahlen USA: Hershey, Q3-Zahlen USA: ResMed, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR JPN: Zentralbank, Zinsentscheid 06:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen Q3/25 07:30 FRA: Konsumausgaben 9/25 07:30 FRA: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung) 09:00 AUT: BIP Q3/25 09:00 AUT: Erzeugerpreise 9/25 09:00 ESP: Verbraucherpreise 10/25 (vorab) 09:30 NLD: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung) 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 10/25 10:00 DEU: Arbeitslosenzahlen Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 10/25 10:00 DEU: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung) 10:00 ITA: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung) 11:00 BEL: Arbeitslosenquote 9/25 11:00 ITA: Arbeitslosenquote 9/25 11:00 EUR: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 9/25 11:00 EUR: Verbraucher-,Wirtschafts- und Industrievertrauen 10/25 11:30 BEL: Verbraucherpreise 10/25 12:00 IRL: Verbraucherpreise 10/25 (vorab) 12:00 PRT: Einzelhandelsumsatz 9/25 12:00 PRT: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung) 13:30 USA: BIP Q3/25 (vorab) 13:30 USA: Privater Konsum Q3/25 (vorab) 13:30 USA: BIP Preisindex Q3/25 (vorab) 13:30 USA: PCE-Kernrate Preisindex Q3/25 (vorab) 13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:00 DEU: Verbraucherpreise 10/25 (vorläufig) 14:15 EUR: EZB, Zinsentscheid (14.45 h Pk) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: 7. «Frankfurter Regulierungskonferenz»: «Ist Deregulierung ernst gemeint?», Frankfurt/M. Die Veranstalter der Frankfurt School of Finance & Management erwarten als Rednerinnen und Redner u.a. Karsten Wildberger, Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung, Prof. Dr. Louisa Specht-Riemenschneider, Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, und Sabine Lautenschläger, Aufsichtsratsmitglied der Commerzbank. 09:00 DEU: Fortsetzung Wirecard-Prozess , München 10:30 DEU: Eröffnung der Messe «Reisen & Caravan 2025» mit Wirtschaftsministerin Colette Boos-John (CDU), Erfurt JPN: Japan Mobility Show, Tokio UZB: 43. Generalkonferenz der Unesco, Samarkand Die Generalkonferenz tritt alle zwei Jahre zusammen und entscheidet über Richtlinien, Programm und Haushalt der Organisation. Bei der Konferenz soll die Organisation auch eine neue Chefin oder einen neuen Chef bekommen. --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 31. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fuchs, Q3-Zahlen (10.00 h Pk, 12.00 h Analystenkonferenz) 07:00 AUT: Erste Group Bank, Q3-Zahlen 07:30 DNK: Danske Bank, Q3-Zahlen 09:00 DEU: Audi, Q3-Zahlen 12:00 GBR: Linde, Q3-Zahlen 12:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Q3-Zahlen 11:30 USA: Exxon Mobil, Q3-Zahlen 11:45 USA: Chevron Corporation, Q3-Zahlen 12:00 USA: Colgate-Palmolive, Q3-Zahlen 12:45 USA: AbbVie, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE ESP: CaixaBank, Q3-Zahlen FRA: Scor, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:30 JPN: Arbeitslosenquote 9/25 00:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 10/25 00:50 JPN: Industrieproduktion 9/25 (vorab) 00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 9/25 02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/25 06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 9/25 06:30 NLD: Verbraucherpreise 10/25 (vorab) 08:45 FRA: Verbraucherpreise 10/25 (vorab) 08:45 FRA: Erzeugerpreise 9/25 09:00 AUT: Verbraucherpreise 10/25 (vorab) 10:00 ESP: Leistungsbilanz 8/25 11:00 ITA: Verbraucherpreise 10/25 (vorab) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 10/25 (vorab) 12:00 PRT: Verbraucherpreise 10/25 (vorab) 12:00 PRT: Industrieproduktion 9/25 13:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 9/25 14:45 USA: MNI Chicago PMI 10/25 --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 3. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 02:45 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 07:00 NLD: PostNL, Q3-Zahlen 08:00 IRL: Ryanair, Q2-Zahlen 10:00 DEU: VDMA veröffentlicht Auftragseingang 9/25 und Q3/25 12:00 DEU: Biontech, Q3-Zahlen 22:15 USA: Eastman Chemical, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: ifo-Geschäftsklima Ostdeutschland 06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 9/25 08:30 CHE: Verbraucherpreise 10/25 09:15 ESP: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 09:45 ITA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 09:50 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (2. Veröffentlichung) 15:45 USA: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 10/25 16:00 USA: Bauinvestitionen 9/25 SONSTIGE TERMINE 08:00 DEU: Kongress Deutsche Energie-Agentur (dena) zur Energiewende «Sicher vorangehen» + Eröffnungskeynote von Bundesumweltminister Carsten Schneider 13:30 DEU: Bankendialog zu «Mit Nachhaltigkeit zu stärkerer Wirtschaft» u.a. mit dem Hauptgeschäftsführer Bankenverband, Heiner Herkenhoff Themen: Welche Chancen eröffnet die Transformation? Welche politischen Rahmenbedingungen braucht es für zukunftsfähige Märkte? Und wie können Banken Mittelstand und kleinere Unternehmen gezielt beim Wandel unterstützen? --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 4. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 DEU: Adtran Networks, Q3-Zahlen 07:00 CHE: Geberit, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Evonik, Q3-Zahlen 07:00 DEU: FMC, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Norma Group, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Nordex, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Elmos Semiconductor, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Nemetschek, Q3-Zahlen 07:00 NLD: Philips, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Hugo Boss, Q3-Zahlen 07:30 ESP: Telefonica, Q3-Zahlen (11.00 h Capital Markets Day) 08:00 DEU: Schaeffler, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Associated British Foods, Jahreszahlen 08:00 GBR: BP, Q3-Zahlen 12:00 USA: Spotify, Q3-Zahlen 12:45 ITA: Ferrari, Q3-Zahlen 12:45 USA: Pfizer, Q3-Zahlen 22:00 NLD: Qiagen, Q3-Zahlen 22:00 USA: Amgen, Q3-Zahlen 22:00 USA: AMD, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE AUT: AT&S, Q2-Zahlen CHE: Georg Fischer (Capital Markets Day) NOR: Aker ASA, Q3-Zahlen USA: Stanley Black & Decker, Q3-Zahlen USA: Uber Technologies, Q3-Zahlen USA: Eaton, Q3-Zahlen USA: American International Group, Q3-Zahlen USA: The Mosaic, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (2. Veröffentlichung) 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 10/25 14:30 USA: Handelsbilanz 9/25 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 9/25 16:00 USA: Auftragseingang langlebiger Güter 9/25 (endgültig) ---------------------------------------------------------------------------------------

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ und ab 27.10.2025 in MEZ./bwi