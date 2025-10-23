AKTIE IM FOKUS 2: Atoss nach starkem Quartal und Zielanhebung auf Sommerhoch

(mit mehr Details und Analysten)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ein von Atoss Software höher gestecktes Profitabilitätsziel für das laufende Jahr hat am Donnerstag die Aktie des Software-Anbieters steil nach oben katapultiert.

Im frühen Handel schoss die Aktie auf 120,20 Euro nach oben, auf den höchsten Stand seit Ende Juli. Dabei überwand sie nicht nur locker die 21-Tage-Linie, die den kurzfristigen Trend signalisiert, sondern testete zudem auch die exponentielle 200-Tage-Linie. Diese gilt als ein wichtiger charttechnischer Indikator für den längerfristigen Trend und verläuft derzeit bei um die 118,60 Euro. Zuletzt kam das Papier allerdings ein Stück weit zurück und legte um 6,8 Prozent auf 113,80 Euro zu. Der bisherige Kursverlust im Jahresverlauf ist damit so gut wie ausradiert.

Nach laut einem Händler "soliden Bericht zum dritten Quartal" hob der SDax -Konzern die Marge für den Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) an. Das Umsatzziel wurde zugleich beibehalten. "Die Margensteigerung 2025 dürfte die Aktie stärken", hatte der Händler bereits vor dem Handelsstart vorausgesehen.

Jefferies-Analyst Henrik Paganetty hob neben dem neuen Margenziel von 34 Prozent zudem positiv hervor, dass sich der Auftragseingang erholt und wieder das Vorjahresniveau erreicht habe.

Ein weiterer Aktienexperte hob hervor, dass der wichtigste Wachstumstreiber bei Atoss weiterhin die Software-Umsätze seien, die um 14 Prozent zugelegt hätten. Dabei sei vor allem der Bereich Cloud gewachsen, - allerdings mit plus 25 Prozent nicht ganz so stark, wie er erwartet habe. Insgesamt jedoch sei der Bericht "sehr solide" gewesen, lobte auch er. Das starke Margen-Ergebnis und die daher angehobene Prognose sieht der Aktienexperte als Hauptgrund für die Kursgewinne an diesem Tag. Und dass sich das Cloud- und Abonnenten-Wachstum etwas schneller als erwartet abgeschwächt habe, sei zu vernachlässigen, denn es sei ebenfalls weiterhin "sehr solide"./ck/lew/mis

