Aktien New York Schluss: Solide Aufwärtstendenz
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den Gewinnmitnahmen zur Wochenmitte haben die US-Aktienmärkte am Donnerstag wieder zugelegt. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 0,31 Prozent bei 46.734,61 Punkten. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,58 Prozent auf 6.738,44 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,88 Prozent auf 25.097,41 Punkte aufwärts.
Tags zuvor hatten Sorgen über eine erneute Verschärfung der Handelsspannungen zwischen den USA und China zu einem Kursrücksetzer geführt. Am Donnerstag lieferten positive Quartalszahlen einiger großer Unternehmen Rückenwind. Zudem gilt es an den Märkten als nahezu sicher, dass die US-Notenbank Fed bei ihrer Sitzung kommende Woche die Zinsen weiter senken wird./edh/he
