ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt MTU auf 'Buy' - Ziel 450 Euro

dpa-AFX · Uhr
Rüstung
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für MTU auf "Buy" mit einem Kursziel von 450 Euro belassen. George McWhirter betonte am Donnerstag nach dem Quartalsbericht des Triebwerkherstellers die starke Entwicklung des Ersatzteilgeschäfts. Dadurch habe MTU beim operativen Ergebnis (Ebit) deutlich besser als erwartet abgeschnitten./ajx/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

