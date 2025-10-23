Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt MTU auf 'Outperform' - Ziel 428 Euro

dpa-AFX · Uhr
Rüstung
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für MTU auf "Outperform" mit einem Kursziel von 428 Euro belassen. Der Triebwerkshersteller habe mit seinem Bericht für das dritte Quartal die Erwartungen deutlich übertroffen und die Jahresziele nun schon zum dritten Mal in diesem Jahr erhöht, schrieb Adrien Rabier am Donnerstag nach der Zahlenvorlage. Er bemängelte aber die Qualität der Zahlen./rob/ajx/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 06:39 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 06:39 / UTC

