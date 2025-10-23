Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt Ziel für Teamviewer auf 7,50 Euro - 'Hold'

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Teamviewer nach vorläufigen Quartalszahlen von 12,00 auf 7,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Dem soliden Wachstum im Kerngeschäft des Spezialisten für Fernwartungs-Software stehe eine deutlich schwächere Entwicklung bei der übernommenen 1E gegenüber, schrieb Gianmarco Conti in einer am Donnerstag vorliegenden Reaktion./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:47 / CET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Deutsche Bank
TeamViewer
Teamviewer (ADR)

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Rekordhohe Bewertungen
„Reduzieren Aktien bereits“: So investieren Profis bei diesen Kursengestern, 14:30 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 19.10.2025
Taktische Manöver vor Trump–Xi-Gipfel: Märkte bleiben volatil19. Okt. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden