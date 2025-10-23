ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt Ziel für Teamviewer auf 7,50 Euro - 'Hold'
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Teamviewer nach vorläufigen Quartalszahlen von 12,00 auf 7,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Dem soliden Wachstum im Kerngeschäft des Spezialisten für Fernwartungs-Software stehe eine deutlich schwächere Entwicklung bei der übernommenen 1E gegenüber, schrieb Gianmarco Conti in einer am Donnerstag vorliegenden Reaktion./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:47 / CET
