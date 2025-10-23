Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt STMicro auf 'Buy' - Ziel 30 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für STMicroelectronics auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Die Umsatzdynamik sei schwächer als erwartet, die Prognose für die Bruttomargen sehe aber gesund aus, schrieb Janardan Menon am Donnerstag nach der Zahlenvorlage des Halbleiterherstellers./rob/ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 01:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 01:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

STMicroelectronics

