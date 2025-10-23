Werbung ausblenden

APA ots news: Vienna Insurance Group: Standard & Poors verbessert den...

dpa-AFX · Uhr
Wien (APA-ots) - - Finanzielle Stärke der Vienna Insurance Group sowie  
Emittentenbonität mit hervorragendem Rating von 'A+' bestätigt 

- Diversifikation und Wachstum der Gruppe sind ausschlaggebend für 
Anhebung des Ausblicks 

- Geplante Übernahme der NÜRNBERGER Beteiligungs-AG (NÜRNBERGER) 
bietet weiteres Potential für Diversifizierung 

Die Ratingagentur Standard & Poors (S&P) hat den Ausblick der Vienna 
Insurance Group (VIG) von A+ mit stabilem Ausblick auf A+ mit 
positivem Ausblick angehoben. 

Die VIG hat laut S&P in den letzten Jahren bedeutende 
Fortschritte bei der weiteren Diversifizierung ihrer 
Geschäftstätigkeit durch ihre starke Performance in CEE erzielt, ihre 
Ertragsbasis verbreitert und ihre Widerstandsfähigkeit erhöht. 
Rahmenbedingungen, welche die Gruppe laut S&P für eine 
kontinuierliche, nachhaltige Expansion in der CEE-Region 
positionieren. Die geplante Übernahme der NÜRNBERGER bietet weiteres 
Diversifizierungspotential. 

Hartwig Löger, VIG-Vorstandsvorsitzender zur Verbesserung des 
Ausblicks: " Wir freuen uns sehr, dass unsere strategische 
Entwicklung so positiv beurteilt wird und sind überzeugt, unsere 
langfristige Wachstumsstrategie in CEE mit der geplanten 
Diversifikation über den deutschen Markt weiter voranzutreiben. Und 
das nicht nur regional, sondern auch über unser Produktportfolio. 
Denn als führende Anbieterin für biometrische Lösungen bringt die 
Nürnberger eine hohe, komplementäre Kompetenz mit, die nach Übernahme 
auch im Kernmarkt CEE Nutzen stiften wird. " 

VIG zählt zu den Unternehmen mit dem besten Rating im Leitindex 
der Wiener Börse. 

Rückfragehinweis: 
   VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe 
   Karin Kafesie 
   Telefon: +43 664 601 39 21211 
   E-Mail: karin.kafesie@vig.com 
   Website: http://www.group.vig 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/7674/aom 

Vienna Insurance Group
APA

