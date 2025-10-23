Werbung ausblenden
Börse am Morgen 23.10.2025

SAP-Aktie belastet den Dax zum Handelsstart

onvista · Uhr
Artikel teilen:
Quelle: Dennis Diatel/Shutterstock.com

Leichte Kursverluste haben am Donnerstag das Bild am deutschen Aktienmarkt geprägt. Nach dem Rücksetzer des Dax am Vortag gab der Index in der ersten Handelsstunde um 0,18 Prozent auf 24.118 Punkte nach. Damit verbleibt der Leitindex in einer Konsolidierung unterhalb des Rekordhochs von vor zwei Wochen bei 24.771 Zählern.

SAP-Aktie im Fokus nach Quartalszahlen

SAP-Aktien sanken nach anfänglichen Gewinnen um 2,4 Prozent. Das Unternehmen wurde wegen der gegenwärtig zurückhaltenderen Kunden vorsichtiger bei seinen Zielen für das Wachstum in diesem Jahr. Allerdings habe das Management in einer Telefonkonferenz positive Signale für die Produkt-Pipeline im vierten Quartal gesendet, schrieb Analyst Nicolas David von der Investmentbank Oddo BHF. Dennoch lag die Aktie eine Stunde nach Handelsbeginn deutlich im Minus und war größter Verlierer im deutschen leitindex.

RWE-Aktie schwach nach Analystenkommentar

RWE war nach SAP der zweitgrößte Verlierer im Dax in der ersten Handelsstunde.  Sie fielen um 1,1 Prozent, nachdem die Bank Citigroup die Kaufempfehlung für die Aktien des Energiekonzerns gestrichen hat.

Ölpreisanstieg belastet Lufthansa

Ein stark steigender Ölpreis belastete die Lufthansa-Aktien, die um 1,5 Prozent fielen. Der Ölpreis profitiert von den jüngsten US-Sanktionen gegen russische Ölfirmen. (mit Material von dpa-AFX)

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
SAP
Lufthansa
RWE
1&1
Citigroup
D
DAX (Kursindex)

Das könnte dich auch interessieren

Börse am Morgen 22.10.2025
Rüstungsaktien gefragt - Chipwerte tendieren schwächergestern, 10:03 Uhr · onvista
Dax ausgeschrieben vor leuchtendem Hintergrund
Börse am Morgen 21.10.2025
Dax stabil - Trump will Zoll-Deal mit China - Secunet stark gefragt21. Okt. · onvista
Dax stabil - Trump will Zoll-Deal mit China - Secunet stark gefragt
Börse am Morgen 20.10.2025
Dax auf Erholungskurs - TKMS startet erfolgreich20. Okt. · onvista
Dax ausgeschrieben vor leuchtendem Hintergrund
Börse am Morgen 17.10.2025
Neue Sorgen bei US-Regionalbanken schicken Dax in den Keller17. Okt. · onvista
Dax
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Rekordhohe Bewertungen
„Reduzieren Aktien bereits“: So investieren Profis bei diesen Kursengestern, 14:30 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 19.10.2025
Taktische Manöver vor Trump–Xi-Gipfel: Märkte bleiben volatil19. Okt. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden