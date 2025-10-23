DAX® - Muster zünden (noch) nicht

Bisher konnte der DAX® noch nicht wirklich Kapital aus den konstruktiven Weichenstellungen vom Wochenbeginn schlagen. Dennoch haben die charttechnischen Ausrufezeichen vom Montag unverändert Bestand: So sorgen u. a. eine kurzfristige Korrekturflagge, das vorliegende „island reversal“ sowie ein „morning star“ für Rückenwind. Um diesen nicht zu gefährden, gilt es, die Kombination aus der 50-Tage-Linie (akt. bei 24.002 Punkten) und der Aufwärtskurslücke vom 20. Oktober (23.988 zu 24.027 Punkte) nicht mehr zu unterschreiten. Entsprechend kann diese Zone als engmaschige Absicherung herangezogen werden. Während die Hochs bei 24.639 bzw. 24.771 Punkten indes die nächsten Widerstände abstecken, lässt sich das rechnerische Kursziel aus der o. g. Flagge perspektivisch sogar auf 25.100 Punkte taxieren. Zum Abschluss donnerstags noch ein Blick auf die Börsenstimmung. Gemäß der jüngsten Sentimentumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) gibt es unter den US-Privatanlegern inzwischen wieder mehr Bären (42,7 %) als Bullen (36,9 %). Die Stimmung hat sich in den letzten beiden Wochen also spürbar abgekühlt, was ebenfalls eher einen unterstützenden Faktor darstellt.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.