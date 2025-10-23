Werbung ausblenden

EQS-AFR: 1&1 AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: 1&1 AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
1&1 AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

23.10.2025 / 10:00 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die 1&1 AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 11.11.2025

Ort:

https://www.1und1.ag/investor-relations#e-tabs-id-berichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 11.11.2025

Ort:

https://www.1und1.ag/investor-relations-en#e-tabs-id-reports

23.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:1&1 AG
Elgendorfer Straße 57
56410 Montabaur
Deutschland
Internet:www.1und1.AG
Ende der MitteilungEQS News-Service

2217130 23.10.2025 CET/CEST

