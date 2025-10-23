EQS-AFR: 1&1 AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: 1&1 AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

1&1 AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen



23.10.2025 / 10:00 CET/CEST

Hiermit gibt die 1&1 AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 11.11.2025

Ort:

https://www.1und1.ag/investor-relations#e-tabs-id-berichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 11.11.2025

Ort:

https://www.1und1.ag/investor-relations-en#e-tabs-id-reports

Sprache: Deutsch Unternehmen: 1&1 AG Elgendorfer Straße 57 56410 Montabaur Deutschland Internet: www.1und1.AG

