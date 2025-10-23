Werbung ausblenden

EQS-AFR: LPKF Laser & Electronics SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

LPKF Laser & Electronics SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
LPKF Laser & Electronics SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

23.10.2025
Hiermit gibt die LPKF Laser & Electronics SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 2. Halbjahres (Q3)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.10.2025

Ort:

https://www.lpkf.com/de/investor-relations/veroeffentlichungen/finanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.10.2025

Ort:

https://www.lpkf.com/en/investor-relations/publications/financial-reports

Sprache:Deutsch
Unternehmen:LPKF Laser & Electronics SE
Osteriede 7
30827 Garbsen
Deutschland
Internet:www.lpkf.com
