Werbung ausblenden

EQS-AFR: United Internet AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: United Internet AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
United Internet AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

23.10.2025 / 10:00 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die United Internet AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 11.11.2025

Ort:

http://www.united-internet.de/investor-relations/publikationen/berichte.html

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 11.11.2025

Ort:

http://www.united-internet.de/en/investor-relations/publications/reports.html

23.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:United Internet AG
Elgendorfer Straße 57
56410 Montabaur
Deutschland
Internet:www.united-internet.de
Ende der MitteilungEQS News-Service

2217140 23.10.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
UNITED INC.
INTERNET
Internet Group
United Internet

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Rekordhohe Bewertungen
„Reduzieren Aktien bereits“: So investieren Profis bei diesen Kursengestern, 14:30 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 19.10.2025
Taktische Manöver vor Trump–Xi-Gipfel: Märkte bleiben volatil19. Okt. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden