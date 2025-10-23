Werbung ausblenden

EQS-DD: TeamViewer SE: Oliver Steil, Interessewahrende Order über den Kauf von 50.000 Aktien.

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

23.10.2025 / 15:24 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Oliver
Nachname(n):Steil

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

TeamViewer SE

b) LEI

3912000FZ0R0KEK9JS42 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A2YN900

b) Art des Geschäfts

Interessewahrende Order über den Kauf von 50.000 Aktien.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
6,472475 EUR323.623,75 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
6,472475 EUR323.623,75 EUR

e) Datum des Geschäfts

23.10.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

23.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:TeamViewer SE
Bahnhofsplatz 2
73033 Göppingen
Deutschland
Internet:ir.teamviewer.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

101404 23.10.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
TeamViewer

Das könnte dich auch interessieren

Aktie unter Druck
Gesenkte Ziele schicken Teamviewer auf Rekordtiefgestern, 08:11 Uhr · dpa-AFX
Gesenkte Ziele schicken Teamviewer auf Rekordtief
Quartalsbericht veröffentlicht
IBM enttäuscht trotz deutlicher Zuwächse im Softwaregeschäftgestern, 22:59 Uhr · dpa-AFX
IBM enttäuscht trotz deutlicher Zuwächse im Softwaregeschäft
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Rekordhohe Bewertungen
„Reduzieren Aktien bereits“: So investieren Profis bei diesen Kursengestern, 14:30 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 19.10.2025
Taktische Manöver vor Trump–Xi-Gipfel: Märkte bleiben volatil19. Okt. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden