EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Dr. Volkmar Dinstuhl, Zuteilung von 2.719 nennwertlosen, auf den Inhaber lautende Stückkommanditaktien an der TKMS AG & Co. KGaA im Rahmen des Vollzugs der Abspaltung ...



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



23.10.2025 / 15:53 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Dr. Vorname: Volkmar Nachname(n): Dinstuhl

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

TKMS AG & Co. KGaA

b) LEI

529900W81B194B0E0078

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000TKMS001

b) Art des Geschäfts

Zuteilung von 2.719 nennwertlosen, auf den Inhaber lautende Stückkommanditaktien an der TKMS AG & Co. KGaA im Rahmen des Vollzugs der Abspaltung von der thyssenkrupp AG

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts

17.10.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

Sprache: Deutsch Unternehmen: TKMS AG & Co. KGaA Werftstraße 112-114 24143 Kiel Deutschland Internet: https://www.tkmsgroup.com

101410 23.10.2025 CET/CEST