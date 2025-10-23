EQS-News: iDEAL Semiconductor erreicht Automotive-Qualifikation für SuperQ-Technologie und bringt iS20M028S1CQ MOSFET auf den Markt

EQS-News: iDEAL Semiconductor Devices Inc / Schlagwort(e): Miscellaneous

LEHIGH VALLEY, Pennsylvania, 23. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- iDEAL Semiconductor gab heute bekannt, dass seine SuperQ™-Technologie die AEC-Q101-Qualifikation für die Automobilindustrie erreicht hat, was eine bedeutende Expansion in Märkte mit hoher Zuverlässigkeit darstellt.

Der iS20M028S1CQ, das erste automobiltaugliche Produkt von iDEAL, das in die Massenproduktion geht, ist ein 200-V-MOSFET mit 25 mΩ RDSon und einem Temperaturbereich von 175 °C.

SuperQ stellt einen bahnbrechenden Fortschritt bei den Silizium-MOSFETs dar und bietet einen überragenden Wirkungsgrad, geringere Schaltverluste und eine verbesserte Leitfähigkeit bei gleichzeitiger Beibehaltung der dem Silizium eigenen Robustheit sowie Zuverlässigkeit. Diese Qualifizierung unterstreicht die Robustheit von SuperQ und ermöglicht es iDEAL, die strengen Automobilstandards für Anwendungen wie elektrische Fahrzeugantriebe, On-Board-Ladegeräte sowie fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS) zu erfüllen.

Der iS20M028S1CQ baut auf der 200-V-Familie von iDEAL auf und bietet branchenführende Leistung in einem PDFN-Gehäuse mit 5 x 6 mm. Er bietet eine außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit und Effizienz, die bis zu 1,7-mal höher ist als die der Wettbewerber, und gewährleistet gleichzeitig die Kompatibilität mit der Großserienfertigung.

„Dies ist ein wichtiger Meilenstein, der auf der Robustheit von SuperQ aufbaut und neue Märkte für iDEAL eröffnet", sagte Mark Granahan, Geschäftsführer und Gründer von iDEAL Semiconductor. „Die Qualifizierung für die Automobilindustrie bestätigt das Potenzial unserer Technologie, die Effizienz im elektrifizierten Transportwesen und darüber hinaus zu steigern sowie Kunden mit nachhaltigeren, zuverlässigeren Stromversorgungslösungen zu versorgen."

Neben dem Automobilbereich zielt das Gerät auf Motorantriebe, Batterieschutz, KI-Server und Solaranwendungen ab. Technische Daten und Bestellinformationen finden Sie auf www.idealsemi.com.

Informationen zu iDEAL Semiconductor

iDEAL Semiconductor Devices, Inc. ist ein branchenführender Entwickler von Silizium-Leistungsbauteilen der nächsten Generation.

Das Unternehmen wurde mit dem Ziel gegründet, die Grenzen des Siliziums zu überwinden. Die patentierte SuperQ-Technologie ermöglicht eine bahnbrechende Energieeffizienz unter Verwendung herkömmlicher CMOS-Prozesse – ohne auf die bewährten Vorteile von Silizium verzichten zu müssen.

Die Plattformtechnologie, die für eine breite Palette Produkte, Anwendungen und Halbleitermaterialien eingesetzt werden kann, wurde speziell entwickelt, um die Verlustleistung in jeder Anwendung zu verringern sowie eine umweltfreundlichere Energienutzung für die nächste Generation zu ermöglichen.

iDEAL hat seinen Sitz im Lehigh Valley, Pennsylvania, und weitere Informationen finden Sie auf www.idealsemi.com.

