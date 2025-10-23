EQS-News: PUMA ernennt Ronald Reijmers zum Vice President Global Retail

EQS-News: PUMA SE / Schlagwort(e): Personalie

PRESSEMITTEILUNG

PUMA ernennt Ronald Reijmers zum Vice President Global Retail

PUMA teilt weltweites Einzelhandelsgeschäft und E-Commerce in separate Bereiche auf

Herzogenaurach, 23. Oktober 2025 – Das Sportunternehmen PUMA hat Ronald Reijmers (55) zum Vice President Global Retail ernannt. Er tritt seine neue Position am 1. November an und wird in dieser Funktion die Entwicklung der Full-Price- und Outlet-Stores des Unternehmens weltweit leiten. Er wird an Chief Commercial Officer Matthias Bäumer berichten.

Ronald verfügt über fast drei Jahrzehnte Erfahrung in der Sportbranche und hatte verschiedene Führungspositionen im Bereich Einzelhandelsstrategie und -management bei Nike, adidas und zuletzt Gymshark inne.

Um das Wachstum zu beschleunigen und seinen Fokus in einem sich schnell verändernden Umfeld zu schärfen, hat PUMA seine Organisationsstruktur angepasst und sein Direct-to-Consumer-Geschäft in zwei eigenständige Bereiche aufgeteilt: Global Retail und Global E-Commerce. Erik Janshen, der zuvor beide Bereiche leitete, hat sich entschieden, PUMA zu verlassen, um sich neuen beruflichen Herausforderungen außerhalb des Unternehmens zu widmen.

„Ronald ist ein sehr erfahrener Manager mit einer beeindruckenden Erfolgsbilanz in der Branche. Er verfügt über fundiertes globales Fachwissen im Einzelhandel, sowohl auf strategischer als auch auf operativer Ebene. Er wird uns dabei helfen, unsere Wachstumsdynamik in diesem Kanal weiter auszubauen“, sagte Matthias Bäumer, Chief Commercial Officer von PUMA. „Ich möchte Erik dafür danken, dass er eine starke Grundlage für ein ganzheitlicheres und profitableres DTC-Geschäft geschaffen hat. Ich wünsche ihm alles Gute für die Zukunft.“

PUMA wird in den kommenden Wochen bekannt geben, wer das globale E-Commerce-Geschäft leiten wird.

Medienkontakt: Kerstin Neuber – PUMA Corporate Communications – kerstin.neuber@puma.com

PUMA

PUMA ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit mehr als 75 Jahren treibt PUMA Sport und Kultur voran, indem es die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler*innen der Welt kreiert. Zu unseren Performance- und sportlich-inspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören u.a. Fußball, Running & Training, Basketball, Golf und Motorsport. PUMA kooperiert mit renommierten Designer*innen und Marken, um sportliche Akzente in der Modewelt zu setzen. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern und beschäftigt weltweit ungefähr 20.000 Mitarbeiter*innen. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland.

