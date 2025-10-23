EQS-News: Weitere Unternehmen bestätigen Teilnahme an der 40. MKK am 12. & 13. November 2025 / jetzt 1on1-Meetings bis 28. Oktober sichern / Anmeldung bis 6. November möglich
23.10.2025 / 11:00 CET/CEST
Augsburg, 23. Oktober 2025
Die 40. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz wird vom 12. bis 13. November 2025 im The Charles Hotel – Rocco Forte in München stattfinden.
Wir freuen uns, folgende weitere Gesellschaften begrüßen zu dürfen:
- coinIX GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A2LQ1G5) Präsentation am 12. November von 15:55 – 16:30 Uhr
- Nakiki SE (ISIN: DE000WNDL300) Präsentation am 13. November von 09:25 – 10:00 Uhr
Individuelle 1on1-Meetings
Investoren und Pressevertreter können individuelle 1on1-Meetings bis zum
28. Oktober
anfragen. Diese werden in der Regel am Tag des Hauptvortrags des jeweiligen Unternehmens geplant.
Sind Sie bereits zur MKK angemeldet und wünschen Gespräche mit den neu hinzugekommenen oder weiteren Unternehmen?
Zusätzliche Gespräche können Sie gerne unter folgendem Link buchen:
👉
https://mkk-konferenz.de/nachmeldung-1on1s/
Anmeldung zur MKK:
Die Anmeldung für die Konferenz und die Zusatzveranstaltungen ist bis spätestens
06. November
unter
möglich.
Bitte beachten Sie die Änderungen im Programm:
👉
https://mkk-konferenz.de/programm-mkk/
Wir freuen uns auf die Teilnahme in München!
Herzliche Grüße
Jörg Grunwald
Vorstand
Kontakt für allgemeine Rückfragen:
Marita Conzelmann & Kristina Heinzelbecker
GBC AG - Eventmanagement
Tel.: +49 821 241133-44/49
Mobil: +49 176 151434-44/31
Mail:
SAVE THE DATE 2026
41. MKK – Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 22./23. April 2026
The Charles Hotel - Rocco Forte Hotels – München
42. MKK – Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 11./12. November 2026
The Charles Hotel - Rocco Forte Hotels – München
