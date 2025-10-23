EQS-News: Weitere Unternehmen bestätigen Teilnahme an der 40. MKK am 12. & 13. November 2025 / jetzt 1on1-Meetings bis 28. Oktober sichern / Anmeldung bis 6. November möglich

EQS-News: GBC AG / Schlagwort(e): Konferenz/Sonstiges

Augsburg, 23. Oktober 2025

Die 40. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz wird vom 12. bis 13. November 2025 im The Charles Hotel – Rocco Forte in München stattfinden.

Wir freuen uns, folgende weitere Gesellschaften begrüßen zu dürfen:

coinIX GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A2LQ1G5) Präsentation am 12. November von 15:55 – 16:30 Uhr

Nakiki SE (ISIN: DE000WNDL300) Präsentation am 13. November von 09:25 – 10:00 Uhr

Individuelle 1on1-Meetings

Investoren und Pressevertreter können individuelle 1on1-Meetings bis zum

28. Oktober

anfragen. Diese werden in der Regel am Tag des Hauptvortrags des jeweiligen Unternehmens geplant.

Sind Sie bereits zur MKK angemeldet und wünschen Gespräche mit den neu hinzugekommenen oder weiteren Unternehmen?

Zusätzliche Gespräche können Sie gerne unter folgendem Link buchen:

https://mkk-konferenz.de/nachmeldung-1on1s/

Anmeldung zur MKK:

Die Anmeldung für die Konferenz und die Zusatzveranstaltungen ist bis spätestens

06. November

unter

www.mkk-konferenz.de

möglich.

Bitte beachten Sie die Änderungen im Programm:

https://mkk-konferenz.de/programm-mkk/

Wir freuen uns auf die Teilnahme in München!

Herzliche Grüße

Jörg Grunwald

Vorstand

Kontakt für allgemeine Rückfragen:

Marita Conzelmann & Kristina Heinzelbecker

GBC AG - Eventmanagement

Tel.: +49 821 241133-44/49

Mobil: +49 176 151434-44/31

Mail:

konferenz@gbc-ag.de

SAVE THE DATE 2026

41. MKK – Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 22./23. April 2026

The Charles Hotel - Rocco Forte Hotels – München

42. MKK – Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 11./12. November 2026

The Charles Hotel - Rocco Forte Hotels – München

