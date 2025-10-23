Eurozone: Verbrauchervertrauen hellt sich unerwartet auf
dpa-AFX · Uhr
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Verbraucherstimmung in der Eurozone hat sich im Oktober unerwartet erneut aufgehellt. Der Indikator für das Konsumklima stieg um 0,7 Punkte auf minus 14,2 Punkte, wie die EU-Kommission am Donnerstag in Brüssel mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem leichten Rückgang auf minus 15,0 Punkte gerechnet. Der Indikator nähert sich so seinem langfristigen Durchschnitt an./jsl/he
