IRW-News: Argo Graphene Solutions Corp: Argo Graphene Solutions Corp. erreicht Meilenstein mit Testguss und startet zweites Projekt mit Graphen-verstärktem Beton

IRW-PRESS: Argo Graphene Solutions Corp: Argo Graphene Solutions Corp. erreicht Meilenstein mit Testguss und startet zweites Projekt mit Graphen-verstärktem Beton

Vancouver, British Columbia - 23. Oktober 2025 / IRW-Press / Argo Graphene Solutions Corp. (CSE: ARGO | OTCQB: ARLSF | Frankfurt: 94Y) (Argo oder das Unternehmen), ein führender Anbieter innovativer Graphen-Technologien, gibt den erfolgreichen Abschluss seines ersten Testgusses mit Graphen-verstärktem Beton in Bristol, Tennessee, bekannt. President und CEO Scott Smale nahm an der Veranstaltung teil, um sich persönlich von Argos Engagement für die Revolution des Bauwesens durch die innovative Graphen-Technologie zu überzeugen.

Nach dem ersten Guss - drei Platten mit einem Gesamtvolumen von 12,5 Kubikmetern - hat Argo umgehend mit dem zweiten Guss am selben Standort begonnen. In Zusammenarbeit mit lokalen Bauexperten wird dieses erweiterte Projekt 15 Kubikmeter Beton auf zwei größeren Platten ergeben: eine mit den Maßen 25 Fuß mal 40 Fuß und die andere mit den Maßen 20 Fuß mal 35 Fuß. Der vergrößerte Umfang soll das volle Potenzial der proprietären Graphen-Formel von Argo demonstrieren. Diese erhöht die Betonfestigkeit, minimiert die Rissbildung und reduziert die Umweltbelastung im Vergleich zu herkömmlichen Mischungen.

Durch die Zugabe von Graphen - einer einzelnen Schicht aus Kohlenstoffatomen, die für ihre außergewöhnliche Festigkeit und Leitfähigkeit bekannt ist - wird traditioneller Beton in ein Hochleistungsmaterial verwandelt. In geringen Konzentrationen (in der Regel 0,01-0,5 % des Zementgewichts) verstärkt Graphen die Zementmatrix, indem es mikroskopisch kleine Hohlräume überbrückt, Hydratationsreaktionen beschleunigt und die Partikeldispersion verbessert. Zu den entscheidenden Leistungsverbesserungen, die bei den Testgüssen von Argo erwartet werden, gehören eine um bis zu 30 % höhere Druckfestigkeit, eine um 30 % höhere Zugfestigkeit, eine um 29 % verbesserte Biegefestigkeit sowie eine geringere Porosität, die zu einer besseren Rissbeständigkeit führt. Diese Verbesserungen machen mit Graphen angereicherten Beton zu einem Wegbereiter für eine nachhaltigere Infrastruktur, die länger hält und weniger Wartung erfordert.

Um diese Vorteile gründlich zu validieren, wird Argo in Abständen von 7, 14, 21, 28 und 56 Tagen umfassende Druckfestigkeitsprüfungen an Zylinderproben aus beiden Gussvorgängen durchführen. Die Druckfestigkeitsprüfungen werden gemäß den ASTM C39-Normen durchgeführt. Dabei wird die Fähigkeit eines Materials gemessen, Druckkräften standzuhalten. Dazu wird eine kontrollierte Last auf zylindrische Proben ausgeübt, bis diese versagen. Die Ergebnisse werden in Megapascal (MPa) angegeben. Erste Rückmeldungen aus dem ersten Guss zeigen bereits jetzt bemerkenswerte Verbesserungen bei der Zugfestigkeit und Verarbeitbarkeit. Die vollständigen Ergebnisse werden in Kürze erwartet.

Dieser zweite Guss ist ein entscheidender Schritt, um mit Graphen-verstärkten Beton von einer Innovation zu einem Industriestandard zu machen, sagte Scott Smale, President und CEO von Argo Graphene Solutions Corp. Er fügte hinzu: Es war spannend, die Eigenschaften des Betons während des Gießens zu beobachten und zu sehen, wie unsere Technologie vor Ort Gestalt annimmt. Dies bestärkt uns in unserer Mission, weltweit eine stärkere und nachhaltigere Infrastruktur aufzubauen.

Über Argo Graphene Solutions Corp.

Argo Graphene Solutions Corp. ist ein kanadisches Unternehmen für moderne Werkstoffe, das sich der Entwicklung nachhaltiger, leistungsstarker Lösungen für die Bau- und Agrarindustrie verschrieben hat. Über Tochtergesellschaften wie Argo Green Concrete Solutions Inc. nutzt Argo modernste Graphen-Technologien, um umweltfreundliche Produkte zu entwickeln, die globalen Herausforderungen im Bereich der Erneuerung von Infrastruktur und der Reduzierung von CO2-Emissionen gerecht werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Scott Smale, CEO

Argo Graphene Solutions Corp.

E-Mail: scott.smale@argographene.com

Telefon: 306-596-2673

Website: www.argographene.com

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/97315371/admin/dashboard/

Instagram: https://www.instagram.com/argographene/

Facebook: https://www.facebook.com/argographene/

X / Twitter: https://x.com/ArgoGraphene

Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemitteilung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für deren Angemessenheit oder Richtigkeit.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen gemäß dem kanadischen Wertpapierrecht zukunftsgerichtete Informationen dar, einschließlich Aussagen zur Weiterentwicklung von Argos Technologie und zur Herstellung umweltfreundlicher Produkte. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Einschätzungen und Annahmen des Managements zum Zeitpunkt dieser Mitteilung und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem der Erhalt notwendiger behördlicher Genehmigungen. Argo übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen, es sei denn, dies ist nach geltendem Wertpapierrecht erforderlich. Die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81510

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81510&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA04021P1018

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.