IRW-News: Energy Plug Technologies Corp.: SEETEL New Energy, Energy Plug und Quantum eMotion führen bahnbrechendes 261-kWh-Batteriespeichersystem für globale Märkte ein

Vancouver, BC, Taipei, Taiwan & Montreal, QC / IRW-Press / 23. Oktober 2025 - Energy Plug Technologies Corp. (CSE: PLUG, OTCQB: PLGGF, FWB: 6GQ), SEETEL New Energy Co. Ltd., (7740.TW) und Quantum eMotion Corp. (TSX-V: QNC, OTCQB: QNCCF) freuen sich, eine strategische Zusammenarbeit hinsichtlich der gemeinsamen Entwicklung und Kommerzialisierung eines vollständig integrierten 261-kWh-AC-Plug-and-Play-Batterie-Energiespeichersystems (BESS) bekannt zu geben, das für arktische und hochbelastbare Umgebungen weltweit entwickelt wurde.

Der globale Markt für Batterie-Energiespeichersysteme (BESS), dessen Wert zurzeit auf 8 bis 10 Milliarden USD geschätzt wird, soll bis 2034 infolge der Integration erneuerbarer Energien, sinkender Batteriekosten und Initiativen zur Modernisierung der Stromnetze auf über 80 bis 100 Milliarden USD steigen - allein der nordamerikanische Markt soll bis 2030 die Marke von 30 Milliarden USD überschreiten (Markets and Markets, Okt. 2025).

Energy Plug Technologies, bekannt für seine Pionierarbeit im Bereich integrierter Energiespeicherarchitekturen und Schnellbereitstellungssysteme, baut weiterhin starke Allianzen mit erstklassigen Partnern auf, um den globalen Übergang zu widerstandsfähigen und intelligenten Lösungen für saubere Energie zu beschleunigen.

Integriertes Design der nächsten Generation

Die gemeinsam entwickelte MBT-SEETEL-Einheit integriert alle kritischen Untersysteme - Batteriemodule, Wechselrichter, Steuerungen, Brandbekämpfung, Kühler und Schutzschaltungen - in einem einzigen modularen Gehäuse. Mit einer Dauerleistung von 135 kW kombiniert die Einheit robuste Technik mit außergewöhnlicher Transportfähigkeit und gewährleistet so eine überragende Leistung - von Polarforschungsstationen bis hin zu abgelegenen Industrie- und Verteidigungsanlagen.

Die ersten Einsätze sind für Anfang 2026 in Asien und im Nahen Osten nach europäischen Standards geplant, gefolgt von der UL-Zertifizierung für Nordamerika im zweiten Quartal 2026. Die Fertigung wird von SEETEL New Energy geleitet, das seine modernen Produktionsanlagen und seine langjährige Erfahrung im Bereich hocheffizienter Batteriesysteme in Taiwan nutzt.

SEETEL New Energy: Technische Kompetenz trifft auf globale Vision

Aufbauend auf seiner umfassenden Erfahrung in den Bereichen Integration erneuerbarer Energien und Netzspeichersysteme bietet SEETEL New Energy erstklassige Fertigung, bewährte Qualitätskontrolle und Erfolgsbilanz bei internationalen Projekten. Sein Streben nach Exzellenz bei Design und Zuverlässigkeit steht im Mittelpunkt dieser Zusammenarbeit und gewährleistet, dass MBT-SEETEL BESS einen neuen globalen Standard für intelligente, modulare und nachhaltige Energieinfrastruktur setzt.

Sicherung der Energienetze der Zukunft

Da moderne Stromnetze rasch erneuerbare Energien und dezentrale Speichersysteme integrieren, nimmt die Angriffsfläche für Cyberbedrohungen in alarmierendem Maße zu. Energienetze werden zunehmend zum Ziel raffinierter Akteure, die kritische Infrastrukturen stören, Daten manipulieren oder Steuerungssysteme kompromittieren möchten. Der Übergang zu intelligenten, vernetzten Netzen bringt auch neue Schwachstellen an jeder Schnittstelle mit sich - von Edge-Geräten bis hin zu zentralisierten Managementsystemen.

Vor diesem Hintergrund ist die Integration quantensicherer Cybersicherheitstechnologien in Energiesysteme nicht mehr optional, sondern eine nationale und globale Priorität. Die Zusammenarbeit zwischen Energy Plug, SEETEL und Quantum eMotion trägt diesem Bedarf direkt Rechnung, indem sie quantensichere Sicherheit auf Hardware-Ebene integriert und so sicherstellt, dass Energienetze angesichts der neuen Bedrohungen im digitalen und Quantenzeitalter sowohl widerstandsfähig als auch manipulationssicher bleiben.

Kanadische Intelligenz und quantensichere Sicherheit

Das Energiemanagementsystem (EMS) und das Leistungsmanagementsystem (PMS) des Systems - das digitale Gehirn, das Leistung und Optimierung koordiniert - werden in Kanada von Malahat Battery Technologies entwickelt, einem Unternehmen in indigenem Besitz, das auf moderne Steuerungsalgorithmen spezialisiert ist.

Parallel dazu integriert Quantum eMotion seine patentierte Quanten-Zufallszahlentechnologie und quantensichere Verschlüsselung in die Systemarchitektur und schafft somit eine der weltweit ersten Energiespeicherplattformen mit nativer quantenbasierter Cybersicherheit. Dadurch wird sichergestellt, dass sowohl Betriebsdaten als auch Netzkommunikationen vor Cyberbedrohungen der nächsten Generation, einschließlich zukünftiger Angriffe durch Quantencomputer, geschützt sind.

Einsatzszenarien

- Arktische und Verteidigungsoperationen: Widerstandsfähige Energie für Missionen im Norden und im Rahmen der NATO bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt

- Öl- und Gasbetriebe: Zuverlässige mobile Stromversorgung für abgelegene Explorationsstandorte

- Versorgungs- und Netzunterstützung: Stärkung der Netzstabilität bei Spitzenlasten oder bei der Wiederherstellung nach Ausfällen

- Abgelegene Gemeinden: Zuverlässige Stromversorgung an Orten mit eingeschränktem Netzzugang

- Marine- und Radarsysteme: Kompakte Energieversorgung mit hoher Dichte für Küsten- und Offshore-Infrastruktur

Entscheidende Vorteile

- Robuste Konstruktion - Entwickelt für raue Klimabedingungen und anspruchsvolles Gelände

- Quantensichere Architektur - Integrierte Entropieerzeugung und Verschlüsselung für kompromisslosen Datenschutz

- Betriebliche Flexibilität - Rasche Bereitstellung durch Schnellanschluss-Schnittstellen und optimiertes Wärmemanagement

Gemeinsame Erklärung

Diese Zusammenarbeit ist ein bedeutsamer Schritt nach vorne bei der Entwicklung sicherer, intelligenter und widerstandsfähiger Energiespeicherlösungen, sagten die Unternehmen in einer gemeinsamen Erklärung. Durch die Kombination der Fertigungsstärke von SEETEL, der Systemintegrationskompetenz von Energy Plug und der quantensicheren Cybersicherheit von Quantum eMotion definieren wir neu, was es bedeutet, eine vertrauenswürdige Energieinfrastruktur für die moderne Welt bereitzustellen.

Über Energy Plug Technologies

Energy Plug Technologies Corp. (CSE: PLUG, OTCQB: PLGGF, FWB: 6GQ) entwickelt und integriert moderne Batterie-Energiespeichersysteme, die sauberere und widerstandsfähigere Energielösungen für Versorgungsunternehmen, Industrien und Gemeinden in allen Teilen der Welt ermöglichen.

Über SEETEL New Energy

SEETEL New Energy Co. Ltd. ist ein in Taiwan ansässiger Hersteller und Systemintegrator, der auf leistungsstarke Lithiumbatteriemodule und Energiespeichersysteme für globale Industrie- und Netzanwendungen spezialisiert ist.

Über Quantum eMotion

Quantum eMotion Corp. (TSX-V: QNC, OTCQB: QNCCF) ist ein kanadisches Deep-Tech-Unternehmen, das quantensichere Cybersicherheitslösungen auf Basis seines patentierten Quanten-Zufallszahlengenerators (QRNG) und seiner Entropy-as-a-Service-Plattform entwickelt, um Daten und Kommunikationen für das Quantenzeitalter zu sichern.

