Merz: EP muss "fatale" Entscheidung zu Lieferkettenrichtlinie korrigieren

Brüssel (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat das Europäische Parlament aufgefordert, seine Ablehnung einer Entschärfung der EU-Lieferkettenrichtlinie zu korrigieren.

"Die gestrige Entscheidung des Europäischen Parlaments ist inakzeptabel", sagte Merz am Donnerstag in Brüssel vor Beginn des EU-Gipfels. "Das ist eine fatale Fehlentscheidung und die muss korrigiert werden", fügte er hinzu und verwies darauf, dass die EU-Staats- und Regierungschefs eine Korrektur der Richtlinie beschlossen hatten. "Ich möchte auch das Europäische Parlament herzlich bitten, die Entscheidung des gestrigen Tages noch einmal zu überdenken."

Die Lage der Wirtschaft in der EU sei dramatisch. "Es braucht jetzt wirklich schnelle Entscheidungen in der Europäischen Union, um die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie wiederherzustellen, die wir im Augenblick dramatisch verlieren. Ich mache mir allergrößte Sorgen um die Arbeitsplätze in ganz Europa, in der Industrie", sagte Merz.

