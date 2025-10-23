Original-Research: AustriaEnergy International GmbH (von BankM AG): n.a.

^ Original-Research: AustriaEnergy International GmbH - von BankM AG 23.10.2025 / 12:37 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von BankM AG zu AustriaEnergy International GmbH Unternehmen: AustriaEnergy International GmbH ISIN: DE000A3LE0J4 Anlass der Studie: Bericht H1 2025, Research-Update Empfehlung: n.a. seit: 23.10.2025 Kursziel: n.a. Letzte Ratingänderung: n.a. Analyst: Daniel Großjohann und Dr. Roger Becker, CEFA Betriebsergebnis steigt, aber Finanzergebnis drückt EBT ins Minus Die AustriaEnergy International GmbH (AEI), ein führender Standortentwickler und Technologieintegrator im Bereich "Erneuerbare Energien-Projekte" in Chile und Emittentin des besicherten und nicht nachrangigen Green Bonds (2023/28; WKN: A3LE0J) hat die Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2025 vorgelegt. Die Betriebsleistung lag mit EUR 3,8 Mio. rd. 36% unter dem Vorjahreswert von EUR 6 Mio. - wesentlich zur Betriebsleistung beigetragen haben erneut Bestandsveränderungen, die sich aber auf EUR 3,46 Mio. (Vj. EUR 5,44 Mio.) reduzierten. Das Betriebsergebnis indes verbesserte sich auf EUR 0,88 Mio. (Vj.: EUR 0,64 Mio.). Kursverluste in Höhe von fast EUR 1 Mio., die sich aus Wechselkurseffekten ergaben, belasteten das Finanzergebnis und drückten das EBT (EUR -0, 53 Mio.; H1 24: EUR 0,17 Mio.). Klimaziele, damit verbundene Programme, sowie ein hohes Investoreninteresse an ESG-Themen schaffen ein positives Marktumfeld für Green Bonds. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=0937c68c8152853a1457c78e1d41e0f5 Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden:

https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i

Kontakt für Rückfragen: BankM AG Daniel Grossjohann Dr. Roger Becker Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt Tel. +49 69 71 91 838-42, -46 Fax +49 69 71 91 838-50 daniel.grossjohann@bankm.de roger.becker@bankm.de --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=bab3c405-affa-11f0-be29-0694d9af22cf&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2217684 23.10.2025 CET/CEST °