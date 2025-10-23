Werbung ausblenden

Original-Research: AustriaEnergy International GmbH (von BankM AG): n.a.

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
    ^
Original-Research: AustriaEnergy International GmbH - von BankM AG

23.10.2025 / 12:37 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von BankM AG zu AustriaEnergy International GmbH

     Unternehmen:              AustriaEnergy International GmbH
     ISIN:                     DE000A3LE0J4

     Anlass der Studie:        Bericht H1 2025, Research-Update
     Empfehlung:               n.a.
     seit:                     23.10.2025
     Kursziel:                 n.a.
     Letzte Ratingänderung:    n.a.
     Analyst:                  Daniel Großjohann und Dr. Roger Becker, CEFA

Betriebsergebnis steigt, aber Finanzergebnis drückt EBT ins Minus

Die AustriaEnergy International GmbH (AEI), ein führender Standortentwickler
und Technologieintegrator im Bereich "Erneuerbare Energien-Projekte" in
Chile und Emittentin des besicherten und nicht nachrangigen Green Bonds
(2023/28; WKN: A3LE0J) hat die Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2025
vorgelegt. Die Betriebsleistung lag mit EUR 3,8 Mio. rd. 36% unter dem
Vorjahreswert von EUR 6 Mio. - wesentlich zur Betriebsleistung beigetragen
haben erneut Bestandsveränderungen, die sich aber auf EUR 3,46 Mio. (Vj. EUR
5,44 Mio.) reduzierten. Das Betriebsergebnis indes verbesserte sich auf EUR
0,88 Mio. (Vj.: EUR 0,64 Mio.). Kursverluste in Höhe von fast EUR 1 Mio., die
sich aus Wechselkurseffekten ergaben, belasteten das Finanzergebnis und
drückten das EBT (EUR -0, 53 Mio.; H1 24: EUR 0,17 Mio.).

Klimaziele, damit verbundene Programme, sowie ein hohes Investoreninteresse
an ESG-Themen schaffen ein positives Marktumfeld für Green Bonds.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=0937c68c8152853a1457c78e1d41e0f5
Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier
downloaden:

https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i

Kontakt für Rückfragen:
BankM AG
Daniel Grossjohann
Dr. Roger Becker
Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt
Tel. +49 69 71 91 838-42, -46
Fax +49 69 71 91 838-50
daniel.grossjohann@bankm.de
roger.becker@bankm.de

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=bab3c405-affa-11f0-be29-0694d9af22cf&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

2217684 23.10.2025 CET/CEST

°
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
N
NA
A
AustriaEnergy International EO-Schuldv. 2023(25/28)

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Rekordhohe Bewertungen
„Reduzieren Aktien bereits“: So investieren Profis bei diesen Kursengestern, 14:30 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 19.10.2025
Taktische Manöver vor Trump–Xi-Gipfel: Märkte bleiben volatil19. Okt. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden