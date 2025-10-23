Original-Research: YOC AG (von Montega AG): Kaufen

Werbung ausblenden

Original-Research: YOC AG - von Montega AG

23.10.2025 / 15:33 CET/CEST
---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu YOC AG

     Unternehmen:               YOC AG
     ISIN:                      DE0005932735

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      23.10.2025
     Kursziel:                  24,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Ingo Schmidt. CIIA

Umsatz überzeugt - Margenfehler im Open Market belastet Ergebnis

Die YOC AG hat heute auf Basis vorläufiger Q3-Zahlen eine Anpassung der
Ergebnisprognose vorgenommen.

Umsatz stark, Ergebnis enttäuscht erneut: Während der Umsatz im Q3 um 17,3%
yoy auf 9,5 Mio. EUR anstieg und das anhaltend hohe operative Momentum
bestätigte, lag das EBITDA mit 0,6 Mio. EUR unter dem Vorjahreswert von 0,8
Mio. EUR, was neben dem so erwarteten höheren Personalaufwand auch auf einen
überraschenden Rückgang der Rohertragsmarge zurückzuführen ist. Dieser
beruht auf einer temporär zu niedrig angesetzten Preisstruktur im
programmatischen Open Market, die zwar zusätzliche Reichweite generierte,
jedoch im Verhältnis zur Formatqualität unterhalb des üblichen Margenniveaus
lag. Da die entsprechende Anpassung bereits im September erfolgte, dürfte
sich die Ergebnisqualität jedoch bereits in Q4 wieder erholen.

Guidance-Anpassung spiegelt temporäre Margenkompression wider: Vor dem
Hintergrund der beschriebenen Entwicklung hat YOC die Umsatz-Guidance
unverändert bei 39 bis 41 Mio. EUR belassen, was einem Jahreswachstum von
rund +12 bis +16% yoy entspricht und die strukturelle Stärke der Plattform
untermauert. Die EBITDA-Prognose für 2025 musste jedoch gleichzeitig auf 4,0
bis 5,0 Mio. EUR (zuvor: 5,5-6,5 Mio. EUR) reduziert werden. Das
Konzernperiodenergebnis wird nun im Bereich von 1,0 bis 2,0 Mio. EUR
erwartet (zuvor: 3,5-4,5 Mio. EUR).

Operatives Momentum bleibt stark: Trotz der temporären Ergebniskorrektur
bleibt YOC u.E. operativ klar auf Expansionskurs. Das Unternehmen wächst
deutlich über Marktniveau, getragen von der erfolgreichen VIS.X®-Plattform
und der anhaltenden Internationalisierung. Nach dem bereits starken Q2 (9,8
Mio. EUR Umsatz, +16,2% yoy) unterstreicht die nochmals verbesserte
Umsatzdynamik die Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells, das auch in einem
herausfordernden Werbemarkt zweistellige Zuwachsraten ermöglicht.

Einordnung und Ausblick: Um die Mitte der Jahresziele zu erreichen, müssen
in Q4 etwa 13 Mio. EUR Umsatz, entsprechend knapp 14% mehr als in Q4/24, und
ein EBITDA von 3,3 Mio. EUR gegenüber 2,5 Mio. EUR in Q4/24 erzielt werden.
Das Umsatzziel erachten wir vor dem traditionell starken Schlussquartal und
im Hinblick auf die höheren Zuwachsraten in Q2 und Q3 als gut erreichbar.
Beim EBITDA erwarten wir mit 4,1 Mio. EUR einen Wert am unteren Ende der
genannten Bandbreite. Dies impliziert ein EBITDA von 2,9 Mio. EUR in Q4,
entsprechend einer EBITDA-Marge von 21,9% im Schlussquartal (22,1% in
Q4/24). Damit steht ein prognostiziertes Umsatzwachstum in 2025 von mehr als
13% yoy einem völlig untypischen EBITDA-Rückgang von rund 20% gegenüber.

Fazit: YOC bestätigt mit erneut zweistelligem Umsatzwachstum die
strukturelle Stärke seines Geschäftsmodells, während das durch Einmaleffekte
belastete EBITDA nach H1 nun in Q3 abermals hinter den Erwartungen
zurückblieb und eine deutliche Korrektur der Gewinnprognose für 2025
erforderlich macht. Unter der Annahme, dass weitere Sonderbelastungen
ausbleiben, sollte sich die Rohertragsmarge aber bereits ab Q4 wieder im
Gleichlauf mit den Erlösen auf das gewohnte Niveau verbessern, so dass wir
unsere Prognosen für 2026 ff. bestätigen. Der Investmentcase mit einer
Kombination aus einem starken Umsatzwachstum und einer dann wieder
verbesserten Profitabilität ist u.E. vollumfänglich intakt, so dass das
gedrückte Kursniveau nochmals eine gute Einstiegsgelegenheit bietet. Wir
bestätigen unser Kaufen-Votum mit einem Kursziel von 24,00 EUR.



YOC

