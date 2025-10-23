Original-Research: YOC AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: YOC AG - von Montega AG 23.10.2025 / 15:33 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu YOC AG Unternehmen: YOC AG ISIN: DE0005932735 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 23.10.2025 Kursziel: 24,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ingo Schmidt. CIIA Umsatz überzeugt - Margenfehler im Open Market belastet Ergebnis Die YOC AG hat heute auf Basis vorläufiger Q3-Zahlen eine Anpassung der Ergebnisprognose vorgenommen. Umsatz stark, Ergebnis enttäuscht erneut: Während der Umsatz im Q3 um 17,3% yoy auf 9,5 Mio. EUR anstieg und das anhaltend hohe operative Momentum bestätigte, lag das EBITDA mit 0,6 Mio. EUR unter dem Vorjahreswert von 0,8 Mio. EUR, was neben dem so erwarteten höheren Personalaufwand auch auf einen überraschenden Rückgang der Rohertragsmarge zurückzuführen ist. Dieser beruht auf einer temporär zu niedrig angesetzten Preisstruktur im programmatischen Open Market, die zwar zusätzliche Reichweite generierte, jedoch im Verhältnis zur Formatqualität unterhalb des üblichen Margenniveaus lag. Da die entsprechende Anpassung bereits im September erfolgte, dürfte sich die Ergebnisqualität jedoch bereits in Q4 wieder erholen. Guidance-Anpassung spiegelt temporäre Margenkompression wider: Vor dem Hintergrund der beschriebenen Entwicklung hat YOC die Umsatz-Guidance unverändert bei 39 bis 41 Mio. EUR belassen, was einem Jahreswachstum von rund +12 bis +16% yoy entspricht und die strukturelle Stärke der Plattform untermauert. Die EBITDA-Prognose für 2025 musste jedoch gleichzeitig auf 4,0 bis 5,0 Mio. EUR (zuvor: 5,5-6,5 Mio. EUR) reduziert werden. Das Konzernperiodenergebnis wird nun im Bereich von 1,0 bis 2,0 Mio. EUR erwartet (zuvor: 3,5-4,5 Mio. EUR). Operatives Momentum bleibt stark: Trotz der temporären Ergebniskorrektur bleibt YOC u.E. operativ klar auf Expansionskurs. Das Unternehmen wächst deutlich über Marktniveau, getragen von der erfolgreichen VIS.X®-Plattform und der anhaltenden Internationalisierung. Nach dem bereits starken Q2 (9,8 Mio. EUR Umsatz, +16,2% yoy) unterstreicht die nochmals verbesserte Umsatzdynamik die Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells, das auch in einem herausfordernden Werbemarkt zweistellige Zuwachsraten ermöglicht. Einordnung und Ausblick: Um die Mitte der Jahresziele zu erreichen, müssen in Q4 etwa 13 Mio. EUR Umsatz, entsprechend knapp 14% mehr als in Q4/24, und ein EBITDA von 3,3 Mio. EUR gegenüber 2,5 Mio. EUR in Q4/24 erzielt werden. Das Umsatzziel erachten wir vor dem traditionell starken Schlussquartal und im Hinblick auf die höheren Zuwachsraten in Q2 und Q3 als gut erreichbar. Beim EBITDA erwarten wir mit 4,1 Mio. EUR einen Wert am unteren Ende der genannten Bandbreite. Dies impliziert ein EBITDA von 2,9 Mio. EUR in Q4, entsprechend einer EBITDA-Marge von 21,9% im Schlussquartal (22,1% in Q4/24). Damit steht ein prognostiziertes Umsatzwachstum in 2025 von mehr als 13% yoy einem völlig untypischen EBITDA-Rückgang von rund 20% gegenüber. Fazit: YOC bestätigt mit erneut zweistelligem Umsatzwachstum die strukturelle Stärke seines Geschäftsmodells, während das durch Einmaleffekte belastete EBITDA nach H1 nun in Q3 abermals hinter den Erwartungen zurückblieb und eine deutliche Korrektur der Gewinnprognose für 2025 erforderlich macht. Unter der Annahme, dass weitere Sonderbelastungen ausbleiben, sollte sich die Rohertragsmarge aber bereits ab Q4 wieder im Gleichlauf mit den Erlösen auf das gewohnte Niveau verbessern, so dass wir unsere Prognosen für 2026 ff. bestätigen. Der Investmentcase mit einer Kombination aus einem starken Umsatzwachstum und einer dann wieder verbesserten Profitabilität ist u.E. vollumfänglich intakt, so dass das gedrückte Kursniveau nochmals eine gute Einstiegsgelegenheit bietet. Wir bestätigen unser Kaufen-Votum mit einem Kursziel von 24,00 EUR. 