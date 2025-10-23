Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Stadtbild-Debatte
AUGSBURG (dpa-AFX) - 'Augsburger Allgemeine' zu Stadtbild-Debatte
Dem Kanzler aber zu unterstellen, er rede den Remigrationsfantasien der AfD das Wort, heißt ihn bewusst misszuverstehen. Das zeigt, wo die Debatte auch zwischen den Parteien der Mitte heute angekommen ist - auf AfD-Niveau. Statt sich am Kanzler abzuarbeiten, sollten sich SPD und Grüne besser fragen, welchen Anteil sie am Aufstieg der Rechtsextremen haben. Die zähe Diskussion um Einschränkungen beim Bürgergeld trotz des massenhaften Sozialbetrugs krimineller Clans aus Osteuropa belegt, dass noch längst nicht jeder Genosse verstanden hat, was auch SPD-Wähler umtreibt./yyzz/DP/zb
