Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Drogerieketten/Discounter/Arzneien

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Drogerieketten/Discounter/Arzneien:

"Vielleicht ist es an der Zeit, einmal das große Bild zu zeichnen: Welche Versorgung mit Medikamenten in Deutschland wollen wir? Und was wollen wir dafür bezahlen? Welche disruptiven Veränderungen den Markt der Medikamentenversorgung auch treffen können, zeigen derzeit die USA. Dort hat Amazon als Apotheke bereits eine Führungsrolle übernommen. Und was ist, wenn Hersteller hochpreisige Medikamente künftig gleich selbst über digitale Plattformen vertreiben? Oder über eine öffentliche, wie sie Präsident Donald Trump mit seiner TrumpRX-Plattform etablieren will? Vieles deutet darauf hin, dass der Vorstoß von Drogerien und Discountern in den deutschen Apothekenmarkt nur eine Randnotiz im Wandel ist. Oder der entscheidende Impuls für die Apotheker, sich dem Wandel zu stellen."/yyzz/DP/nas