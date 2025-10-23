Sand im Getriebe | Tesla und IBM unter Druck
Markus Koch · Uhr
// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //
► Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *
________________________________
► Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *
► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/
► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP
► Website: https://www.markuskoch.de/
► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum
*Werbung
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Rekordhohe Bewertungen„Reduzieren Aktien bereits“: So investieren Profis bei diesen Kursengestern, 14:30 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 19.10.2025Taktische Manöver vor Trump–Xi-Gipfel: Märkte bleiben volatil19. Okt. · onvista