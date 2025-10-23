Schätzung: Steuereinnahmen bis 2029 etwas höher als erwartet

BERLIN (dpa-AFX) - Bund, Länder und Kommunen können laut Steuerschätzung in den kommenden Jahren mit 33,6 Milliarden Euro mehr Steuereinnahmen rechnen als noch im Frühjahr angenommen. Für den Bund allein sagen die Schätzer nach Angaben des Finanzministeriums bis 2029 allerdings keine Mehreinnahmen voraus./mah/DP/mis