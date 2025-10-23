Aktienanalyse 23.10.2025
Ist LVS der asiatische Cashflow-König?
onvista · Uhr
Las Vegas Sands hat im dritten Quartal beeindruckende Zahlen vorgelegt – mit deutlichen Beats bei Umsatz, Gewinn und Ebitda. Doch während Singapur neue Rekorde schreibt, zeigt sich in Macao ein gemischtes Bild.
Martin Goersch ordnet die Ergebnisse ein, spricht über den massiven Cashflow, die Dividendenerhöhung und das erweiterte Rückkauf-Programm – und erklärt, warum 2025 für LVS ein entscheidendes Jahr werden könnte.
