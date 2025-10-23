Werbung ausblenden
Aktienanalyse 23.10.2025

Ist LVS der asiatische Cashflow-König?

onvista · Uhr
Artikel teilen:

Las Vegas Sands hat im dritten Quartal beeindruckende Zahlen vorgelegt – mit deutlichen Beats bei Umsatz, Gewinn und Ebitda. Doch während Singapur neue Rekorde schreibt, zeigt sich in Macao ein gemischtes Bild.

Martin Goersch ordnet die Ergebnisse ein, spricht über den massiven Cashflow, die Dividendenerhöhung und das erweiterte Rückkauf-Programm – und erklärt, warum 2025 für LVS ein entscheidendes Jahr werden könnte.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Las Vegas Sands

Das könnte dich auch interessieren

Aktienanalyse 22.10.2025
RTX: Starkes Quartal, starke Story - Was hinter dem Boom stecktgestern, 17:30 Uhr · onvista
Martin Goersch
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Rekordhohe Bewertungen
„Reduzieren Aktien bereits“: So investieren Profis bei diesen Kursengestern, 14:30 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 19.10.2025
Taktische Manöver vor Trump–Xi-Gipfel: Märkte bleiben volatil19. Okt. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden