ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für STMicro auf 26 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für STMicroelectronics von 30 auf 26 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Erholung des Chipkonzerns laufe schleppender als gedacht, schrieb Janardan Menon am Mittwochabend im Nachgang der Quartalszahlen. Die Profitabilität leide besonders unter dem schwachen Absatz im Bereich Siliziumkarbid. Mittelfristig bleibt Menon jedoch optimistisch angesichts geringer Lagerbestände und aktuell zurückhaltender Kunden./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 16:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

