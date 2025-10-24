ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Nokia auf 6,10 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nokia von 5,15 auf 6,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Netzwerkausrüster komme sehr gut voran und verzeichne ein robustes Wachstum, angetrieben vom Bereich optische Netzwerke, schrieb Sandeep Deshpande am Freitag im Nachgang des Quartalsberichts. Dies sorge für ein positives Umfeld für die Aktie vor dem Kapitalmarkttag der Finnen./rob/ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 23:31 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 00:15 / BST

