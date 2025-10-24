ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für STMicro auf 30 Euro - 'Buy'
dpa-AFX · Uhr
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für STMicroelectronics von 31 auf 30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Erholung gehe langsamer vonstatten, nichtsdestotrotz bleibe es eine Erholung, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Freitag nach dem Quartalsbericht des Halbleiterkonzerns. 2026 könnte sich das Ergebnis je Aktie mehr als verdoppeln./rob/ajx/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 17:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Das könnte dich auch interessieren
Aktien New York AusblickWall-Street-Anleger vorsichtig - Zollstreit und Banken im Blick17. Okt. · dpa-AFX
Quartalsbericht veröffentlichtTexas Instruments belastet mit Ausblick Europas Chip-Aktien22. Okt. · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Rekordhohe Bewertungen„Reduzieren Aktien bereits“: So investieren Profis bei diesen Kursen22. Okt. · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 19.10.2025Taktische Manöver vor Trump–Xi-Gipfel: Märkte bleiben volatil19. Okt. · onvista