Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für STMicro auf 30 Euro - 'Buy'

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für STMicroelectronics von 31 auf 30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Erholung gehe langsamer vonstatten, nichtsdestotrotz bleibe es eine Erholung, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Freitag nach dem Quartalsbericht des Halbleiterkonzerns. 2026 könnte sich das Ergebnis je Aktie mehr als verdoppeln./rob/ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 17:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
UBS
STMicroelectronics

Das könnte dich auch interessieren

Aktien New York Ausblick
Wall-Street-Anleger vorsichtig - Zollstreit und Banken im Blick17. Okt. · dpa-AFX
Wall-Street-Anleger vorsichtig - Zollstreit und Banken im Blick
Quartalsbericht veröffentlicht
Texas Instruments belastet mit Ausblick Europas Chip-Aktien22. Okt. · dpa-AFX
Texas Instruments belastet mit Ausblick Europas Chip-Aktien
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 19.10.2025
Taktische Manöver vor Trump–Xi-Gipfel: Märkte bleiben volatil19. Okt. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden