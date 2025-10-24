Werbung ausblenden

APA ots news: Nächster UBM Green Bond erfolgreich platziert

dpa-AFX · Uhr
    Wien, 24. Oktober 2025 (APA-ots) - - 

45 % Umtausch glättet Rückzahlungsprofil - Bücher frühzeitig 
geschlossen 

- 

Volumen mit  75 Mio. unterstreicht das nach wie vor stabile 
Investoreninteresse 

- 

100 % der Anleihe fließen in Finanzierungen mit 
Nachhaltigkeitsbezug 

Die UBM beweist mit ihrem jüngsten Green Bond 2025-2030 (ISIN: 
AT0000A3PGY9), dass sie weiterhin das Vertrauen der Anleger genießt 
und sich erfolgreich am Kapitalmarkt refinanzieren kann. Vor allem 
durch das breit angenommene Umtauschangebot reduziert sich das 
Rückzahlungsvolumen der UBM-Anleihen nun deutlich auf  76 Mio. am 
13. November 2025 und  72 Mio. am 21. Mai 2026. Die Umtauschquote 
von insgesamt 45 % liegt am oberen Ende der historisch bislang 
erzielten Werte. 

So lief vom 29. September bis zum 16. Oktober 2025 ein 
Umtauschangebot an die Inhaber der UBM-Anleihe 2019-2025 mit einem 
ursprünglichen Volumen von  120 Mio. sowie an die Inhaber der UBM- 
Anleihe 2021-2026 mit einem ursprünglichen Volumen von  150 Mio., um 
diese in den neuen fünfjährigen UBM Green Bond 2025 zu tauschen. 
Bereits im Oktober 2024 waren  74 Mio. dieser beiden Anleihen 
erfolgreich in den UBM Green Bond 2024 getauscht und damit verlängert 
worden; im aktuellen Angebot kamen weitere  48 Mio. hinzu. Insgesamt 
wurden damit rund  122 Mio. des ursprünglichen Gesamtanleihevolumens 
von  270 Mio. umgetauscht. 

Inklusive "frischem Geld" konnte in der aktuellen Anleiheemission 
2025-2030 ein Volumen von  75 Mio. platziert werden. "Das aktuelle 
Emissionsvolumen ist auf die nach wie vor schwierigen 
Umfeldbedingungen in der Immobilienbranche zurückzuführen. Dennoch 
beweist die Platzierung erneut das Vertrauen des Kapitalmarktes in 
unsere Strategie und Entwicklungspipeline", sagt Patric Thate, 
Finanzvorstand der UBM Development AG, und betont weiter: "Wir 
konnten damit unser Rückzahlungsprofil ein weiteres Mal glätten, was 
einen wichtigen Wettbewerbsvorteil in der aktuellen Marktphase 
darstellt." 

Der UBM Green Bond 2025 wurde in Österreich, Deutschland und 
Luxemburg im Rahmen eines öffentlichen, prospektpflichtigen Angebots 
und in weiteren Staaten im Rahmen einer Privatplatzierung zur 
Zeichnung angeboten. Geplanter Valutatag ist der 30. Oktober 2025. 
Die Notierung des UBM Green Bonds 2025 zum Handel im Amtlichen Handel 
(Corporates Prime) der Wiener Börse und dessen Einbeziehung in das 
Open Market-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse ist beabsichtigt. 

Die Raiffeisen Bank International AG fungierte als Sole Global 
Coordinator und Paying Agent sowie gemeinsam mit der Montega Markets 
GmbH, als Joint Bookrunner. UBM wurde von den DLA Piper 
Kapitalmarktrechtsexperten Christian Temmel und Christian Knauder- 
Sima beraten, die Raiffeisen Bank International AG wurde vom Wolf 
Theiss-Team um Claus Schneider und Sebastian Prakljacic unterstützt. 

UBM Development ist einer der führenden Entwickler von Holzbau- 
Projekten in Europa. Der strategische Fokus liegt auf Green und Smart 
Building in Metropolregionen wie Wien, München, Frankfurt oder Prag. 
Das Platin-Rating von EcoVadis sowie der Prime-Status von ISS ESG 
bestätigen die konsequente Ausrichtung auf Nachhaltigkeit. Mit über 
150 Jahren Erfahrung bietet UBM von der Planung bis zur Vermarktung 
alle Development-Leistungen aus einer Hand an. Die Aktien sind im 
Prime Market der Wiener Börse gelistet, dem Segment mit den höchsten 
Transparenzanforderungen. 

Disclaimer 
Dieses Dokument ist Werbung im Sinn der Verordnung (EU) 2017/1129 ( 
"Prospektverordnung" ) und der Delegierten Verordnung (EU) 2019/979 
in der jeweils geltenden Fassung, und die darin enthaltenen 
Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine 
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung 
von Wertpapieren der UBM Development AG ( "Emittentin" ) dar und sind 
nicht in diesem Sinn auszulegen. Die hierin enthaltenen Informationen 
dürfen nicht außerhalb von Österreich, Deutschland und Luxemburg 
verbreitet werden und sind insbesondere nicht zur Veröffentlichung 
oder Weitergabe, direkt oder indirekt, in den Vereinigten Staaten von 
Amerika, Australien, Kanada, Japan oder dem Vereinigten Königreich 
von Großbritannien und Nordirland bestimmt. Dieses Dokument (und die 
hierin enthaltenen Informationen) enthält oder begründet insbesondere 
kein Angebot von Wertpapieren zum Verkauf oder keine Aufforderung zu 
einem Angebot für den Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten 
Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder dem Vereinigten 
Königreich von Großbritannien und Nordirland oder in anderen Ländern, 
in denen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten 
ist. Prospektpflichtige Angebote von Teilschuldverschreibungen des 
UBM Green Bonds 2025 erfolgen ausschließlich in Österreich, 
Deutschland und Luxemburg ( "Angebot" ) an dort ansässige Anleger auf 
Grundlage eines gemäß der Prospektverordnung erstellten 
Wertpapierprospekts (einschließlich allfälliger Nachträge und 
Ergänzungsblätter), der von der österreichischen 
Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) am 29.9.2025 gebilligt, in der 
vorgesehenen Weise veröffentlicht und von der FMA der Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht in der Bundesrepublik Deutschland 
sowie der Commission de Surveillance du Secteur Financier im 
Großherzogtum Luxemburg notifiziert wurde (zusammen der "Prospekt" ). 
Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der 
angebotenen Teilschuldverschreibungen des UBM Green Bonds 2025 zu 
verstehen. Der Prospekt ist nach seiner Billigung in elektronischer 
Form auf der Internetseite der Emittentin unter www.ubm- 
development.com, Submenü "investor relations", Unterpunkt "anleihen", 
veröffentlicht worden und am Sitz der Emittentin, Laaer-Berg-Straße 
43, 1100 Wien, kostenlos erhältlich. Im Zusammenhang mit dem Angebot 
sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich, die Angaben 
dieser Veröffentlichung sind unverbindlich. Anleger sollten sich 
daher vor ihrer Anlageentscheidung mit dem Inhalt des Prospekts 
vertraut machen, insbesondere mit den Hinweisen auf Risiken, Steuern 
und Interessenkonflikte, und sich persönlich unter Berücksichtigung 
ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation eingehend 
professionell beraten lassen. Anleger werden daher darauf 
hingewiesen, den Prospekt zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung 
treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in 
die Teilschuldverschreibungen des UBM Green Bonds 2025 zu 
investieren, vollends zu verstehen. Eine Veranlagung in Wertpapiere 
unterliegt Risiken. Anleger tragen das Bonitätsrisiko der Emittentin. 
Im Insolvenz- und/oder Liquidationsfall der Emittentin können auf 
Zinsen und/oder Kapital zahlbare Beträge geringer sein; auch ein 
Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist in diesen Fällen möglich. 

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service 
sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at 

Rückfragehinweis: 
   UBM Development AG 
   Christoph Rainer 
    
   Head of Investor Relations & ESG 
   Telefon: + 43 664 80 1873 200 
   E-Mail: christoph.rainer@ubm-development.com 
   Website: https://www.ubm-development.com 
    
   Johannes Stühlinger 
   Head of Corporate Communications 
   Mob.: + 43 664 80 1873 184 
   Email: johannes.stuehlinger@ubm-development.com 

