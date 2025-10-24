Werbung ausblenden

APA ots news: Nationalbank besetzt drei Hauptabteilungen neu

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
    Neue Führungskräfte für die Bereiche Volkswirtschaft,  
Statistik sowie Europäische Großbanken- und IT-Aufsicht 

Wien (APA-ots) - Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) hat drei  
Hauptabteilungen 
neu besetzt. Das Direktorium der OeNB ernennt Gabriela de Raaij zur 
Direktorin der Hauptabteilung Europäische Großbanken- und IT- 
Aufsicht, Regina Fuchs zur Direktorin der Hauptabteilung Statistik 
und Wolf Heinrich Reuter zum Direktor der Hauptabteilung 
Volkswirtschaft. 

Die Bestellung erfolgte nach einer öffentlichen Ausschreibung und 
einem objektiven Auswahlverfahren, für das eine externe 
Personalberatung beigezogen wurde. Der Generalrat der OeNB hat diesen 
Beschluss in seiner Sitzung vom 23. Oktober 2025 genehmigt. 

Zudem wurden Petia Niederländer als Direktorin der Hauptabteilung 
Zahlungsverkehr, Risikoüberwachung und Finanzbildung sowie Matthias 
Schroth als Direktor der Hauptabteilung Recht, Bargeld und 
Beteiligungen nach regulärem Ablauf ihrer Bestellung auf die 
jeweilige Funktion wiederbestellt. Alle Personalentscheidungen 
erfolgten einstimmig und ohne Enthaltungen. 

Gabriela de Raaij - Europäische Großbanken- und IT-Aufsicht (ab 
1. November 2025) 

Gabriela de Raaij ist promovierte Ökonomin und Mathematikerin. 
Seit 16 Jahren verantwortet sie in leitenden Funktionen zentrale 
Aufsichtsbereiche in der OeNB und übernahm mit der Einführung des 
Single Supervisory Mechanism (SSM) im Jahr 2014 die Leitung der OeNB- 
Abteilung für Europäische Großbankenanalyse. Zudem war sie elf Jahre 
lang österreichisches Mitglied in der SSM-Arbeitsgruppe für 
Supervisory Methodology Development und verfügt über beste Kenntnisse 
und internationale Ver netzung in der Europäischen Bankenaufsicht. 

Regina Fuchs - Statistik (ab 1. Jänner 2026) 

Regina Fuchs leitet seit 2022 die Direktion Bevölkerung und das 
Austrian Micro Data Center bei Statistik Austria, dessen Aufbau sie 
entscheidend geprägt hat. Sie studierte Volkswirtschaftslehre an der 
Universität Wien und promovierte an der WU Wien in Sozial- und 
Wirtschaftswissenschaften. Vor ihrer Karriere bei Statistik Austria 
war sie im internationalen Forschungsumfeld am International 
Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) tätig. Regina Fuchs 
verfügt über umfassende Expertise im Aufbau von Dateninfrastrukturen, 
angewandter Statistik und internationaler Zusammenarbeit. 

Wolf Heinrich Reuter - Volkswirtschaft (ab 1. Februar 2026) 

Wolf Heinrich Reuter ist ein deutscher Ökonom, verbrachte aber 
mehr als 20 Jahre in Österreich. Nach seiner Promotion an der WU Wien 
war er zunächst kurzzeitig in der OeNB tätig. 2018 wurde er 
Generalsekretär des Sachverständigenrates zur Begutachtung der 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland. 2022 wechselte er 
als Chefökonom ins deutsche Bundesministerium für Finanzen und wurde 
dort 2024 zum Staatsekretär ernannt. Wolf Heinrich Reuter wird die 
Rolle des Chefökonomen übernehmen, eine Position an der Schnittstelle 
zwischen wirtschaftswissenschaftlicher Forschung und Beratung. Er 
bringt dafür insbesondere wirtschaftspolitische Erfahrung auf 
höchster Ebene in der größten Volkswirtschaft des Euroraums, 
umfassende Erfahrung in der wirtschaftspolitischen Analyse und 
Beratung sowie internationale wissenschaftliche Publikationstätigkeit 
ein. 

Rückfragehinweis: 
   Oesterreichische Nationalbank 
   Mag.a Marlies Schroeder, MiM 
   Telefon: (+43-1) 404 20-6900 
   E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at 
   Website: https://www.oenb.at 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/156/aom 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0049    2025-10-24/10:22
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
APA

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 19.10.2025
Taktische Manöver vor Trump–Xi-Gipfel: Märkte bleiben volatil19. Okt. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden