Die Hoffnung auf Handelsgespräche zwischen den USA und China hat dem deutschen Aktienmarkt vor dem Wochenende nur bedingt geholfen, eine Stunde nach Handelsbeginn lag der Dax 0,05 Prozent im Minus bei 24.195 Punkten.

US-Präsident Donald Trump wird Chinas Präsident Xi Jinping nach Angaben des Weißen Hauses am kommenden Donnerstag (Ortszeit) in Südkorea treffen. Der US-Präsident hatte das Treffen mit Xi jüngst erneut angekündigt und ein Handelsabkommen in Aussicht gestellt .Gefahr droht den Börsen allerdings von konjunktureller Seite. Am frühen Nachmittag werden die Verbraucherpreise in den USA im September veröffentlicht.

"Anleger und Analysten rechnen damit, dass die Inflation wieder angestiegen ist und vor dem Komma sogar die 3 zurückkehrt", schrieb Analyst Thomas Altmann von QC Partners. Das werde die US-Notenbank zwar nicht von einer Zinssenkung in der kommenden Woche abhalten; ein starker Preisanstieg könne aber den weiteren Zinspfad beeinflussen.

Rheinmetall und Hensoldt gefragt - Bleiben in jüngster Range

Aktien von Rheinmetall sind am Freitag wieder gefragt. Rheinmetall näherten sich mit bis zu 1,5 Prozent Plus wieder der Marke von 1.800 Euro. Sie profitierten nach einem "Handelsblatt"-Bericht von der Aussicht auf einen Satelliten-Großauftrag der Bundeswehr. Die Aktie bleibt aber in ihrer jüngsten Handelsrange rund um die 100-Tage-Durchschnittslinie.

Auch Hensoldt schafften es mit bis zu 3,7 Prozent Plus nicht über das Vortageshoch. Sie stoppten stattdessen an der Marke von 100 Euro. Der Radar-Spezialist hat seine Erwartungen an das laufende Jahr konkretisiert. Beim Umsatz ging man an das untere Ende der bisherigen Zielspanne, hinsichtlich der Profitabilität wurden die Bayern hingegen optimistischer.

Nordex setzen Kurskorrektur fort - Oddo BHF streicht Empfehlung

Aktien von Nordex haben ihre jüngste Kurskorrektur am Freitag um 3 Prozent ausgeweitet auf 22,18 Euro. Von ihrem Jahreshoch Mitte des Monats kamen die Papiere des Herstellers von Windkraftanlagen damit inzwischen um fast 10 Prozent zurück.

Die Experten der Investmentbank Oddo BHF sehen nach dem insgesamt hervorragenden Lauf im Gesamtjahr nur noch wenig Luft nach oben. Ihr Kursziel bleibt mit 25 Euro knapp über dem Jahreshoch, ihre Kaufempfehlung strichen sie. Längerfristig sehen die Experten eher Geschäftsrisiken. Dabei liege die Aktienbewertung inzwischen nicht mehr unter dem historischen Schnitt.

Eine Verschnaufpause der Aktien sei da nicht zu viel verlangt, hieß es. Nordex-Aktien haben sich 2025 in der Spitze mehr als verdoppelt und liegen auch jetzt noch 97 Prozent im Plus. (mit Material von dpa-AFX)