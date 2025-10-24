Dax bleibt im Konsolidierungsmodus vor den US-Inflationsdaten

Dax-Widerstand 24.500 24.300 Dax-Unterstützung 23.700 24.030

Dax-Rückblick:

Der Dax konnte sich gestern wie vermutet im Bereich um 24.000 Punkte zunächst stabilisieren und eine Gegenbewegung einleiten. Diese setzte sich im vorbörslichen Handel heute Morgen zunächst weiter fort und führte den Index kurz nach der Eröffnung wieder in den oberen 24.2000er Bereich bevor Gewinnmitnahmen einsetzten.

Dax-Ausblick:

Mit dem Abverkauf in der ersten Handelsstunde heute Vormittag wurde der Widerstand um 24.300 Punkte erneut bestätigt. Unterhalb dieser Zone besteht somit vorerst kein Handlungsbedarf auf der Longseite.

Auf der Unterseite ist der Index im Bereich um 24.000 bis 24.030 Punkte gut unterstützt. Neue Verkaufssignale entstehen hier erst bei einem Bruch dieser Unterstützung. Innerhalb der Spanne 24.030 bis 24.300 Punkte ist der Index vor den US-Verbraucherpreisen am Nachmittag entsprechend kurzfristig als "neutral" einzustufen. Neue nachhaltigere Bewegungsimpulse dürften erst bei einem Ausbruch aus der genannten Spanne entstehen. Ein schönes Wochenende allen Lesern!