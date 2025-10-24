Werbung ausblenden

Devisen: Eurokurs gestiegen - EZB-Referenzkurs: 1,1612 US-Dollar

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Freitag gestiegen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1612 (Donnerstag: 1,1587) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8611 (0,8625) Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87260 (0,86910) britische Pfund, 177,55 (176,94) japanische Yen und 0,9248 (0,9249) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Eurokurs (Euro / Dollar)
$
Dollarkurs

Das könnte dich auch interessieren

Devisen: Eurokurs kaum bewegtgestern, 20:59 Uhr · dpa-AFX
Devisen: Eurokurs stabilisiert sich weitergestern, 09:56 Uhr · dpa-AFX
Devisen: Eurokurs legt etwas zugestern, 17:03 Uhr · dpa-AFX
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 19.10.2025
Taktische Manöver vor Trump–Xi-Gipfel: Märkte bleiben volatil19. Okt. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden