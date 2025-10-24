EQS-Adhoc: Nakiki SE: Konzern-Jahresabschluss 2024 wird voraussichtlich im November 2025 veröffentlicht – Verlust im ersten Halbjahr 2024 signifikant niedriger als berichtet
Nakiki SE: Konzern-Jahresabschluss 2024 wird voraussichtlich im November 2025 veröffentlicht – Verlust im ersten Halbjahr 2024 signifikant niedriger als berichtet
24.10.2025 / 16:30 CET/CEST
Frankfurt am Main, 24. Oktober 2025 – Die Nakiki SE teilt mit, dass die Veröffentlichung des Konzern-Jahresabschlusses 2024 voraussichtlich im November 2025 erfolgen wird. Der genaue Veröffentlichungstermin wird im Vorfeld bekannt gegeben. Im Rahmen der laufenden Abschlusserstellung musste das Steuerberater-Team kurzfristig gewechselt werden. Es wurde eine der "Next Ten" Beratungen neu beauftragt.
Nach dem heutigen Stand der bisherigen Konzern-Abschlusserstellung hat sich ergeben, dass im ersten Halbjahr 2024 ein signifikant niedrigerer Verlust entstanden ist, als im veröffentlichten Konzern-Halbjahresabschluss 2024 dargestellt. Vor diesem Hintergrund wird die Nakiki SE schnellstmöglich einen neuen Konzern-Halbjahresabschluss 2024 veröffentlichen.
Kontakt für Rückfragen (IR, Presse):
Telefon: +49 69 8700 764 30
E-Mail: info@nakikifinance.com
NAKIKI SE
Hanauer Landstr. 204
60314 Frankfurt am Main
www.nakikifinance.com
Handelsregister: AG Frankfurt am Main, HRB: 137473
Aktie: WKN WNDL30; ISIN DE000WNDL300
