EQS-Adhoc: Nakiki SE: Konzern-Jahresabschluss 2024 wird voraussichtlich im November 2025 veröffentlicht – Verlust im ersten Halbjahr 2024 signifikant niedriger als berichtet

EQS Group · Uhr
EQS-Ad-hoc: Nakiki SE / Schlagwort(e): Jahresbericht/Halbjahresbericht
24.10.2025 / 16:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Frankfurt am Main, 24. Oktober 2025 – Die Nakiki SE teilt mit, dass die Veröffentlichung des Konzern-Jahresabschlusses 2024 voraussichtlich im November 2025 erfolgen wird. Der genaue Veröffentlichungstermin wird im Vorfeld bekannt gegeben. Im Rahmen der laufenden Abschlusserstellung musste das Steuerberater-Team kurzfristig gewechselt werden. Es wurde eine der "Next Ten" Beratungen neu beauftragt.

Nach dem heutigen Stand der bisherigen Konzern-Abschlusserstellung hat sich ergeben, dass im ersten Halbjahr 2024 ein signifikant niedrigerer Verlust entstanden ist, als im veröffentlichten Konzern-Halbjahresabschluss 2024 dargestellt. Vor diesem Hintergrund wird die Nakiki SE schnellstmöglich einen neuen Konzern-Halbjahresabschluss 2024 veröffentlichen.

Kontakt für Rückfragen (IR, Presse):

Telefon: +49 69 8700 764 30
E-Mail: info@nakikifinance.com

NAKIKI SE
Hanauer Landstr. 204
60314 Frankfurt am Main
www.nakikifinance.com

Handelsregister: AG Frankfurt am Main, HRB: 137473
Aktie: WKN WNDL30; ISIN DE000WNDL300

Ende der Insiderinformation

24.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Nakiki SE
Hanauer Landstr. 204
60314 Frankfurt am Main
Deutschland
E-Mail:info@nakikifinance.com
Internet:https://nakikifinance.com/
ISIN:DE000WNDL300, DE000WNDL318, DE000A460N46
WKN:WNDL30, WNDL31, A460N
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID:2218594
Ende der MitteilungEQS News-Service

2218594 24.10.2025 CET/CEST

