EQS-DD: Maffei GmbH & Co. KGaA: Jan Strecker, Erwerb von Aktien durch die Ausübung von Wandlungsrechten aus einem Wandeldarlehen

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

24.10.2025 / 12:59 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Jan
Nachname(n):Strecker

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Maffei GmbH & Co. KGaA

b) LEI

894500FHOFZYE75TV881 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A2E3806

b) Art des Geschäfts

Erwerb von Aktien durch die Ausübung von Wandlungsrechten aus einem Wandeldarlehen

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
3,55 EUR110.845,21 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
3,55 EUR110.845,21 EUR

e) Datum des Geschäfts

23.10.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Maffei GmbH & Co. KGaA
Nymphenburger Str. 29
80335 München
Deutschland
Internet:www.maffei.de
Ende der MitteilungEQS News-Service

101428 24.10.2025 CET/CEST

