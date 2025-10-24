EQS-DD: Maffei GmbH & Co. KGaA: Jan Strecker, Erwerb von Aktien durch die Ausübung von Wandlungsrechten aus einem Wandeldarlehen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



24.10.2025 / 12:59 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Jan Nachname(n): Strecker

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Maffei GmbH & Co. KGaA

b) LEI

894500FHOFZYE75TV881

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A2E3806

b) Art des Geschäfts

Erwerb von Aktien durch die Ausübung von Wandlungsrechten aus einem Wandeldarlehen

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 3,55 EUR 110.845,21 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 3,55 EUR 110.845,21 EUR

e) Datum des Geschäfts

23.10.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

