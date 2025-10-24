EQS-DD: TeamViewer SE: Dr. Abraham (Abe) Peled, Interessewahrende Order über den Kauf von 30.000 Aktien.
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
24.10.2025 / 09:10 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Dr.
|Vorname:
|Abraham (Abe)
|Nachname(n):
|Peled
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|TeamViewer SE
b) LEI
|3912000FZ0R0KEK9JS42
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A2YN900
b) Art des Geschäfts
|Interessewahrende Order über den Kauf von 30.000 Aktien.
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|7,62 USD
|228.600,00 USD
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|7,62 USD
|228.600,00 USD
e) Datum des Geschäfts
|23.10.2025; UTC−5
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
24.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|TeamViewer SE
|Bahnhofsplatz 2
|73033 Göppingen
|Deutschland
|Internet:
|ir.teamviewer.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
101418 24.10.2025 CET/CEST