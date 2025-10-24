EQS-DD: TeamViewer SE: Ralf W. Dieter, Interessewahrende Order über den Kauf von 20.000 Aktien.



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



24.10.2025 / 11:29 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Ralf W. Nachname(n): Dieter

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

TeamViewer SE

b) LEI

3912000FZ0R0KEK9JS42

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A2YN900

b) Art des Geschäfts

Interessewahrende Order über den Kauf von 20.000 Aktien.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 6,65 EUR 133.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 6,65 EUR 133.000,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

24.10.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

24.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: TeamViewer SE Bahnhofsplatz 2 73033 Göppingen Deutschland Internet: ir.teamviewer.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

101424 24.10.2025 CET/CEST