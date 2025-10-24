EQS-News: LR Health & Beauty SE informiert über Geschäftsentwicklung im dritten Quartal 2025

EQS-News: LR Health & Beauty SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Prognose

LR Health & Beauty SE informiert über Geschäftsentwicklung im dritten Quartal 2025



24.10.2025

Umsatz im dritten Quartal 2025 bei 66,0 Mio. EUR, in den ersten neun Monaten 2025 bei 208,8 Mio. EUR

EBITDA reported erreicht im dritten Quartal 2025 2,9 Mio. EUR bzw. nach neun Monaten 2025 16,3 Mio. EUR

Erfolgreicher Relaunch des Duftsegments und gut gefüllte Produktpipeline eröffnen zusätzliche Geschäftschancen für LR Vertriebspartner

Fokus auf Entwicklung eines Aktionsplans mit geeigneten Maßnahmen zur nachhaltigen Verbesserung der Kapital- und Finanzierungsstruktur

Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025 nochmals angepasst

Ahlen, 24. Oktober 2025 – Die LR Health & Beauty SE, Europas führendes digitales Social-Commerce-Unternehmen im Bereich hochwertiger Gesundheits- und Schönheitsprodukte, informiert auf vorläufiger Basis über die Geschäftsentwicklung im dritten Quartal 2025 sowie in den ersten neun Monaten 2025. Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025 erreichte die LR Health & Beauty SE nach vorläufigen Zahlen einen Umsatz (Warenerlöse) von 66,0 Mio. EUR, was einem Rückgang von 5,0 % gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal entspricht (Vorjahr: 69,4 Mio. EUR). In den ersten neun Monaten 2025 beläuft sich der Umsatz demnach auf 208,8 Mio. EUR und liegt damit 1,8 % unter dem Vorjahreswert von 212,7 Mio. EUR. Die allgemein gedämpfte Verbraucherstimmung in den Märkten Westeuropas belastete auch im dritten Quartal das Geschäft der LR Gruppe merklich. Positive Impulse gingen hingegen bereits von den beiden neuen Kollektionen im Duftsortiment aus, die im September erfolgreich in den Markt eingeführt wurden.

Ergebnisseitig erreichte die Gesellschaft im dritten Quartal 2025 nach vorläufigen Zahlen ein EBITDA reported von 2,9 Mio. EUR. Der deutliche Rückgang von 59,9 % gegenüber dem Vorjahr (Q3 2024: 7,3 Mio. EUR) ist dabei vor allem durch den Umsatzrückgang sowie gestiegene Kosten in den Bereichen Marketing und Vertrieb bedingt. Für die ersten neun Monate 2025 beläuft sich das EBITDA reported folglich auf 16,3 Mio. EUR (9M 2024: 19,0 Mio. EUR). Daneben erreichte das normalisierte EBITDA im dritten Quartal 2025 3,8 Mio. EUR (Q3 2024: 8,7 Mio. EUR) und auf Neunmonatsbasis 19,1 Mio. EUR (9M 2024: 23,1 Mio. EUR).

Jörg Körfer, Vorstandsvorsitzender (CEO) der LR Health & Beauty SE, erklärt: „In einem weiterhin von hoher Unsicherheit und Konsumzurückhaltung geprägten Marktumfeld fokussieren wir uns darauf, die operative Performance der LR Gruppe gezielt zu stärken. Die stetige Optimierung und Ausbau unseres Produktsortiments – so geschehen mit der erfolgreichen Markteinführung innovativer Duftlinien – ist dabei eine wichtige strategische Säule. Daneben wollen wir unsere Prozesse noch besser auf die Bedürfnisse unserer Vertriebspartner ausrichten. Die erfolgreich durchgeführten Business Days im September haben einmal mehr deutlich gemacht, dass wir gemeinsam mit unserer starken Partner-Community sehr viel erreichen und das Potential in unseren Geschäftsbereichen noch besser nutzen können.“

Ausbau des Produktsortiments

Zum 40-jährigen Jubiläum hat LR sein Duftsortiment neu ausgerichtet und bedient mit zwei neuen Kollektionen die Verbraucherbedürfnisse nach besonders hochwertigen Dufterlebnissen. Die Linie LR MOOD INFUSION umfasst 18 Düfte, die auf einer patentierten Mood-Technologie basieren und neueste wissenschaftliche Erkenntnisse hinsichtlich der Intensivierung von Emotionen berücksichtigen. Die zweite Kollektion LR ICONIC ELIXIRS besteht aus vier Luxusparfums, die mit seltenen Essenzen wie ägyptischem Jasmin für außergewöhnliche Intensität und Charakter sorgen. Beide Produktlinien zeichnen sich durch verbesserte Rezepturen, hochwertiges Packaging und höchste Qualitätsstandards „Made in Germany“ aus. Darüber hinaus verfügt LR über eine gut gefüllte Produktpipeline, um das Portfolio weiter durch passende Produkte ideal zu ergänzen und für LR Vertriebspartner zusätzliche Geschäftschancen zu eröffnen.

Prognose 2025

Angesichts der herausfordernden Geschäftsentwicklung im dritten Quartal 2025 und Initiativen zur Sicherung einer nachhaltigen Finanzierung für die LR Gruppe hat der Vorstand nochmals eine Neueinschätzung der Umsatz- und Ergebniserwartungen vorgenommen. So geht der Vorstand für das Gesamtjahr 2025 nun von einem Umsatz (Warenerlöse) im Korridor von 276 Mio. EUR bis 281 Mio. EUR aus. Zuvor war eine im Vorjahresvergleich stabile Umsatzentwicklung (2024: 289,2 Mio. EUR) prognostiziert worden. Das EBITDA reported wird für das Geschäftsjahr 2025 nunmehr zwischen 17,0 Mio. EUR und 20,0 Mio. EUR erwartet, während die bisherige Prognose ein EBITDA reported zwischen 24,0 Mio. EUR und 27,0 Mio. EUR vorsah. Dabei werden im vierten Quartal 2025 voraussichtlich Einmaleffekte im niedrigen einstelligen Millionen-Euro-Bereich im Zusammenhang der Initiativen zur nachhaltigen Verbesserung der Finanzierungssituation das Ergebnis belasten.

„Unsere Mission ist klar: Wir wollen die LR Gruppe operativ und finanziell zukunftsfähig aufstellen. In finanzieller Hinsicht befinden wir uns in Gesprächen mit den Gläubigern der Anleihe 2024/2028 und haben zur Unterstützung ein Restrukturierungsgutachten in Auftrag gegeben. Dieses soll dazu beitragen, einen angemessenen Aktionsplan für die Gesellschaft zu entwickeln und mit geeigneten Maßnahmen die Kapital- und Finanzierungsstruktur der LR Gruppe nachhaltig zu verbessern“, so Jörg Körfer, Vorstandsvorsitzender (CEO) der LR Health & Beauty SE.





LR Gruppe

Unter dem Leitmotiv "More quality for your life" produziert und vertreibt die LR Gruppe mit Hauptsitz in Ahlen/Westfalen erfolgreich verschiedene, hochqualitative Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetikprodukte in 32 Ländern. Als attraktives Social-Commerce-Unternehmen unterstützt LR den persönlichen Austausch in seiner Community mit effizienten, digitalen Lösungen. Dabei bietet das ganzheitliche Tool „LR neo“ der internationalen Partnerschaft in einem Dashboard alle geschäftsrelevanten Kennzahlen und Informationen für ihr LR Business.

LR ist seit 1985 als „People Business“, bei dem der Mensch und die persönliche Beratung im Mittelpunkt stehen, fest im Markt etabliert. Das Geschäftsmodell spricht in Zeiten wandelnder Arbeitswelten besonders diejenigen an, die nach mehr Flexibilität, einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie mehr finanzieller Unabhängigkeit streben.

Die Verarbeitung von Aloe Vera ist seit über 20 Jahren eine der Kernkompetenzen von LR. Nur das wertvolle Innere des Blattes wird für die Produkte verwendet. In Ahlen hat das Unternehmen eine der modernsten Aloe Vera-Produktionsstätten für Aloe Vera Drinking Gele in Europa aufgebaut.

Im Herbst 2009 hat LR den LR Global Kids Fund e.V. gegründet, der in Zusammenarbeit mit lokalen Institutionen benachteiligte Kinder und ihre Familien in vielen Ländern der Welt effizient und unbürokratisch unterstützt. Zum weiteren Engagement zum Thema Nachhaltigkeit lesen Sie bitte unseren Nachhaltigkeitsbericht.

Aktuell zählt LR rund 1.200 Mitarbeiter und hunderttausende registrierte Community-Mitglieder.





Kontakt:

PR Kontakt:

LR Health & Beauty SE

Almut Kellermeyer

Head of Corporate Communication

Kruppstraße 55

59227 Ahlen

Tel.: +49(0)2382 7658-106

E-Mail: a.kellermeyer@LRworld.com

https://ir.lrworld.com/



IR Kontakt:

cometis AG

Thorben Burbach

Unter den Eichen 7 | Gebäude D

65195 Wiesbaden

Tel.: +49(0)611 - 205855-23

Fax: +49(0)611 - 205855-66

E-Mail: burbach@cometis.de

