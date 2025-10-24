EQS-News: The Platform Group AG: mwb research nimmt Coverage mit BUY-Empfehlung und einem Kursziel von EUR 19,50 auf
The Platform Group AG: mwb research nimmt Coverage mit BUY-Empfehlung und einem Kursziel von EUR 19,50 auf Düsseldorf, 24. Oktober 2025. mwb research hat die Coverage der The Platform Group AG (ISIN DE000A2QEFA1, „TPG“), einem führenden Software-Unternehmen für Plattformlösungen, mit einer BUY-Empfehlung und einem Kursziel von EUR19,50 aufgenommen.
Der vollständige Research Report ist im Bereich Investor Relations auf der Website der Gesellschaft unter mwb research Initiation verfügbar.
The Platform Group AG:
The Platform Group AG ist ein Softwareunternehmen, welches durch eigene Plattformlösungen in 28 Branchen aktiv ist. Zu den Kunden gehören sowohl B2B- als auch B2C-Kunden, zu den Branchen gehören unter anderem Möbelhandel, Maschinenhandel, Dentaltechnik, Autoplattformen und Luxusmode. Die Gruppe hat europaweit 18 Standorte, Sitz des Unternehmens ist Düsseldorf. Im Jahr 2024 wurde ein Umsatz von 525 Mio. Euro bei einem operativen Ergebnis (EBITDA bereinigt) von 33 Mio. Euro realisiert.
Kontakt:
Investor Relations
Nathalie Richert
Head of Investor Relations
ir@the-platform-group.com
Schloss Elbroich | Am Falder 4 | 40589 Düsseldorf | Deutschland
corporate.the-platform-group.com
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|The Platform Group AG
|Schloss Elbroich, Am Falder 4
|40589 Düsseldorf
|Deutschland
|E-Mail:
|ir@the-platform-group.com
|Internet:
|https://the-platform-group.com/
|ISIN:
|DE000A2QEFA1
|WKN:
|A2QEFA
|Börsen:
|Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Oslo
|EQS News ID:
|2217930
