EQS-News: The Platform Group AG: mwb research nimmt Coverage mit BUY-Empfehlung und einem Kursziel von EUR 19,50 auf

24.10.2025

The Platform Group AG: mwb research nimmt Coverage mit BUY-Empfehlung und einem Kursziel von EUR 19,50 auf Düsseldorf, 24. Oktober 2025. mwb research hat die Coverage der The Platform Group AG (ISIN DE000A2QEFA1, „TPG“), einem führenden Software-Unternehmen für Plattformlösungen, mit einer BUY-Empfehlung und einem Kursziel von EUR19,50 aufgenommen.

Der vollständige Research Report ist im Bereich Investor Relations auf der Website der Gesellschaft unter mwb research Initiation verfügbar.



The Platform Group AG:

The Platform Group AG ist ein Softwareunternehmen, welches durch eigene Plattformlösungen in 28 Branchen aktiv ist. Zu den Kunden gehören sowohl B2B- als auch B2C-Kunden, zu den Branchen gehören unter anderem Möbelhandel, Maschinenhandel, Dentaltechnik, Autoplattformen und Luxusmode. Die Gruppe hat europaweit 18 Standorte, Sitz des Unternehmens ist Düsseldorf. Im Jahr 2024 wurde ein Umsatz von 525 Mio. Euro bei einem operativen Ergebnis (EBITDA bereinigt) von 33 Mio. Euro realisiert.



Kontakt:

Investor Relations

Nathalie Richert

Head of Investor Relations

ir@the-platform-group.com

Schloss Elbroich | Am Falder 4 | 40589 Düsseldorf | Deutschland

corporate.the-platform-group.com

ISIN: DE000A2QEFA1

24.10.2025