Erster Vogelgrippefall in Hessen nachgewiesen
dpa-AFX · Uhr
GROSS-GERAU (dpa-AFX) - Nach dem Ausbruch der Vogelgrippe in Deutschland ist nun auch der erste Fall in Hessen offiziell nachgewiesen. Das zuständige Friedrich-Loeffler-Institut habe den Verdachtsfall bestätigt, teilte der Kreis mit./opi/DP/jha
