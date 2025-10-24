Werbung ausblenden

Erster Vogelgrippefall in Hessen nachgewiesen

Uhr
GROSS-GERAU (dpa-AFX) - Nach dem Ausbruch der Vogelgrippe in Deutschland ist nun auch der erste Fall in Hessen offiziell nachgewiesen. Das zuständige Friedrich-Loeffler-Institut habe den Verdachtsfall bestätigt, teilte der Kreis mit./opi/DP/jha

