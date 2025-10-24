EU wirft Facebook, Instagram und Tiktok Rechtsbrüche vor

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Facebook, Instagram und Tiktok verstoßen nach Angaben der Europäischen Kommission nach vorläufigen Ermittlungsergebnissen gegen ein EU-Digitalgesetz. Ihnen drohen wegen mangelnder Datentransparenz hohe Geldstrafen, sollten sie nicht noch entlastendes Material präsentieren oder Anpassungen vornehmen, wie die EU-Kommission mitteilte./tre/DP/jha
