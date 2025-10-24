Eurozone: Unternehmensstimmung verbessert sich unerwartet weiter

LONDON (dpa-AFX) - Die Unternehmensstimmung im Euroraum hat sich im Oktober überraschend weiter aufgehellt. Sie signalisiert damit unverändert ein geringfügiges Wachstum. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex stieg um einen Punkt auf 52,2 Punkte, wie S&P am Freitag in London nach einer ersten Schätzung mitteilte. Dies ist der höchste Wert seit Mai 2024. Analysten hatten im Schnitt einen leichten Rückgang erwartet.

Der Stimmungsindikator liegt damit etwas stärker über der Expansionsschwelle von 50 Punkten, was auf eine zunehmende wirtschaftliche Aktivität hindeutet. Mit Blick auf die einzelnen Bereiche der Wirtschaft legte der Indikator für die Stimmung im Industriesektor etwas zu und befindet sich nun genau auf der Expansionsschwelle. Im Dienstleistungssektor hellte sich die Stimmung deutlicher auf und stieg damit weiter über die Expansionsschwelle./la/jsl/jha/