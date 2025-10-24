Fortschritte bei strategischen Prioritäten zeigen Wirkung
Schindler Holding AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen
24.10.2025 / 06:30 CET/CEST
- Auftragseingang und Umsatz: Organisches Wachstum getragen vom Modernisierungs- und Servicegeschäft
- Nachhaltige operative Verbesserung: EBIT-Marge 12,5%
- Konzerngewinn: CHF 796 Mio., 9,8% des Umsatzes
- Geldfluss aus Geschäftstätigkeit: CHF 967 Mio., +3,6%
- Prognose 2025 angepasst: EBIT-Marge von ~12,5% (bisher: ~12%)
- Aufzug aus emissionsarmem Stahl in Pilotphase
In den ersten neun Monaten 2025 erreichten Auftragseingang und Umsatz CHF 8 524 Mio. bzw. CHF 8 155 Mio., was einem Wachstum in Lokalwährungen von 3,8% bzw. 0,8% entspricht. Das Betriebsergebnis (EBIT) stieg auf CHF 1 022 Mio. Die EBIT-Marge betrug 12,5%. Die bereinigte EBIT-Marge lag bei 13,2%. Der Konzerngewinn erhöhte sich auf CHF 796 Mio. (Marge: 9,8%), und der Geldfluss aus Geschäftstätigkeit stieg auf CHF 967 Mio.
Über Schindler
Der 1874 gegründete Schindler-Konzern ist einer der weltweit führenden Anbieter von Aufzügen und Fahrtreppen und damit einhergehenden Dienstleistungen. Täglich bewegt Schindler mit seinen Mobilitätslösungen über 2 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt. Hinter diesem Erfolg stehen mehr als 69 000 Mitarbeitende in über 100 Ländern. Schindler hat sich als langfristiges, wissenschaftsbasiertes Emissions-Reduktionsziel das Erreichen von Netto-Null-Emissionen auf der gesamten Wertschöpfungskette bis zum Jahr 2040 gesetzt. Dies soll durch eine 90%ige absolute Reduktion von Treibhausgasemissionen in den Scopes 1, 2 und 3 – ausgehend vom Basisjahr 2020 – erzielt werden, während gleichzeitig an der Neutralisierung der Restemissionen gearbeitet wird.
Mehr Informationen
Katherine Lee | Head of External Communications
Phone +41 41 445 36 11 | Mobile +41 79 712 94 99
katherine.lee@schindler.com
Lars Brorson | Head of Investor Relations
Phone +41 41 445 40 36 | Mobile +41 79 543 38 74
lars.brorson@schindler.com
Schindler Management AG
Zugerstrasse 13
6030 Ebikon
Schweiz
Tel. +41 41 445 32 32
corporate.communications@schindler.com
group.schindler.com
