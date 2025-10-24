Schindler Holding AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

Fortschritte bei strategischen Prioritäten zeigen Wirkung



24.10.2025 / 06:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Auftragseingang und Umsatz: Organisches Wachstum getragen vom Modernisierungs- und Servicegeschäft

Nachhaltige operative Verbesserung: EBIT-Marge 12,5%

Konzerngewinn: CHF 796 Mio., 9,8% des Umsatzes

Geldfluss aus Geschäftstätigkeit: CHF 967 Mio., +3,6%

Prognose 2025 angepasst: EBIT-Marge von ~12,5% (bisher: ~12%)

Aufzug aus emissionsarmem Stahl in Pilotphase

In den ersten neun Monaten 2025 erreichten Auftragseingang und Umsatz CHF 8 524 Mio. bzw. CHF 8 155 Mio., was einem Wachstum in Lokalwährungen von 3,8% bzw. 0,8% entspricht. Das Betriebsergebnis (EBIT) stieg auf CHF 1 022 Mio. Die EBIT-Marge betrug 12,5%. Die bereinigte EBIT-Marge lag bei 13,2%. Der Konzerngewinn erhöhte sich auf CHF 796 Mio. (Marge: 9,8%), und der Geldfluss aus Geschäftstätigkeit stieg auf CHF 967 Mio.

Über Schindler

Der 1874 gegründete Schindler-Konzern ist einer der weltweit führenden Anbieter von Aufzügen und Fahrtreppen und damit einhergehenden Dienstleistungen. Täglich bewegt Schindler mit seinen Mobilitätslösungen über 2 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt. Hinter diesem Erfolg stehen mehr als 69 000 Mitarbeitende in über 100 Ländern. Schindler hat sich als langfristiges, wissenschaftsbasiertes Emissions-Reduktionsziel das Erreichen von Netto-Null-Emissionen auf der gesamten Wertschöpfungskette bis zum Jahr 2040 gesetzt. Dies soll durch eine 90%ige absolute Reduktion von Treibhausgasemissionen in den Scopes 1, 2 und 3 – ausgehend vom Basisjahr 2020 – erzielt werden, während gleichzeitig an der Neutralisierung der Restemissionen gearbeitet wird.

Mehr Informationen

Katherine Lee | Head of External Communications

Phone +41 41 445 36 11 | Mobile +41 79 712 94 99

katherine.lee@schindler.com

Lars Brorson | Head of Investor Relations

Phone +41 41 445 40 36 | Mobile +41 79 543 38 74

lars.brorson@schindler.com

Schindler Management AG

Zugerstrasse 13

6030 Ebikon

Schweiz

Tel. +41 41 445 32 32

corporate.communications@schindler.com

group.schindler.com

Ende der Adhoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch Unternehmen: Schindler Holding AG Zugerstrasse 13 6060 Ebikon Schweiz Telefon: +41414453060 E-Mail: corporate.communications@schindler.com Internet: www.schindler.com ISIN: CH0024638212, CH0024638196 Valorennummer: 002463821 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 2218100

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2218100 24.10.2025 CET/CEST