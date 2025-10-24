Gemischter Auftakt an den Märkten: Safran glänzt, Ford unter Druck

Die Märkte zeigen sich zum Wochenschluss mit gemischten Signalen. Der DAX startet mit leichtem Gegenwind in den Handel, während die US-Indizes in der Indikation weiterhin eine positive Tendenz erkennen lassen. In Asien setzt der Nikkei den Aufwärtstrend fort und vermittelt etwas Zuversicht.

Makroökonomischer Überblick:

Frische Daten aus Großbritannien überraschten: Die Einzelhandelsumsätze legten im September um 0,5 % zu und widersetzten sich damit den Prognosen eines Rückgangs. Es war bereits der vierte monatliche Anstieg in Folge getragen von kräftiger Nachfrage nach Bekleidung und einem starken Online-Geschäft, das die Umsätze auf den höchsten Stand seit Mitte 2022 hob.

In Deutschland signalisiert der HCOB Manufacturing PMI mit 49,6 Punkten eine leichte Verbesserung gegenüber den Erwartungen und dem Wert des Vormonats von 49,5 Punkten.



Im Fokus:

Safran präsentiert sich fester. Der französische Triebwerkshersteller hob nach einem Rekordquartal seine Jahresziele bereits zum dritten Mal an. Treiber sind die starke Nachfrage nach Leap-Triebwerken für Boeing- und Airbus-Modelle sowie ein Umsatzplus von 18 % im dritten Quartal. Der operative Gewinn soll nun bis zu 5,2 Mrd. € erreichen begleitet von optimistischeren Cashflow-Erwartungen.

Ford hingegen steht unter Druck. Der US-Autobauer senkte seine Gewinnprognose nachdem ein Brand bei einem Aluminium-Zulieferer die Produktion wichtiger Modelle belastet. Die Kosten des Vorfalls werden auf bis zu 2 Mrd. $ geschätzt. Zwar übertraf Ford im dritten Quartal die Umsatzerwartungen doch die Unsicherheit über die Lieferkette zwingt den Konzern zu einer vorsichtigeren Jahresplanung.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bear UG34TH 28 27045,684213 Punkte 8,76 Open End DAX® Bear UG9LGZ 4,66 24689,853374 Punkte 57,09 Open End Silber Bull UN08P3 2,28 45,743547 USD 17,8 Open End DAX® Bull UG5FYL 9,43 23317,225392 Punkte 24,53 Open End DAX® Bull UG967V 8,53 23405,87846 Punkte 26,87 Open End

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Meta Platforms Inc. Call HD5QXW 2,33 780,00 USD 10,58 17.12.2025 LVMH SE Call UG5F2P 1,79 450,00 EUR 2,99 17.06.2026 Intel Corp. Call UG9XHW 2,31 45,00 USD 5,24 17.12.2025 QUALCOMM Inc. Put UG1R6W 0,4 150,00 USD 8,22 14.01.2026 NVIDIA Corp. Call HD69AX 2,10 190,00 USD 4,15 17.06.2026

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Gerresheimer AG Long UG3X15 0,99 13,9738 EUR 2 Open End Siemens Energy AG Short UG41L7 1,10 131,836131 EUR -3 Open End DAX® Long UG6H8N 4,84 16141,369258 Punkte 3 Open End Newmont Corp. Long HD747E 16,71 66,69999 USD 4 Open End NASDAQ 100 Long UG3UHE 8,28 22820,877005 Punkte 11 Open End

