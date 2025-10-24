Werbung ausblenden
Werbung von
UniCredit Bank GmbH

Gemischter Auftakt an den Märkten: Safran glänzt, Ford unter Druck

UniCredit · Uhr
RüstungE-Mobilität
Artikel teilen:

Die Märkte zeigen sich zum Wochenschluss mit gemischten Signalen. Der DAX startet mit leichtem Gegenwind in den Handel, während die US-Indizes in der Indikation weiterhin eine positive Tendenz erkennen lassen. In Asien setzt der Nikkei den Aufwärtstrend fort und vermittelt etwas Zuversicht.

Makroökonomischer Überblick:

Frische Daten aus Großbritannien überraschten: Die Einzelhandelsumsätze legten im September um 0,5 % zu und widersetzten sich damit den Prognosen eines Rückgangs. Es war bereits der vierte monatliche Anstieg in Folge getragen von kräftiger Nachfrage nach Bekleidung und einem starken Online-Geschäft, das die Umsätze auf den höchsten Stand seit Mitte 2022 hob.
In Deutschland signalisiert der HCOB Manufacturing PMI mit 49,6 Punkten eine leichte Verbesserung gegenüber den Erwartungen und dem Wert des Vormonats von 49,5 Punkten.


Im Fokus:

Safran präsentiert sich fester. Der französische Triebwerkshersteller hob nach einem Rekordquartal seine Jahresziele bereits zum dritten Mal an. Treiber sind die starke Nachfrage nach Leap-Triebwerken für Boeing- und Airbus-Modelle sowie ein Umsatzplus von 18 % im dritten Quartal. Der operative Gewinn soll nun bis zu 5,2 Mrd. € erreichen begleitet von optimistischeren Cashflow-Erwartungen.

Ford hingegen steht unter Druck. Der US-Autobauer senkte seine Gewinnprognose nachdem ein Brand bei einem Aluminium-Zulieferer die Produktion wichtiger Modelle belastet. Die Kosten des Vorfalls werden auf bis zu 2 Mrd. $ geschätzt. Zwar übertraf Ford im dritten Quartal die Umsatzerwartungen doch die Unsicherheit über die Lieferkette zwingt den Konzern zu einer vorsichtigeren Jahresplanung.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit
DAX® Bear UG34TH 28 27045,684213 Punkte 8,76 Open End
DAX® Bear UG9LGZ 4,66 24689,853374 Punkte 57,09 Open End
Silber Bull UN08P3 2,28 45,743547 USD 17,8 Open End
DAX® Bull UG5FYL 9,43 23317,225392 Punkte 24,53 Open End
DAX® Bull UG967V 8,53 23405,87846 Punkte 26,87 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 24.10.2025; 09:45 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag
Meta Platforms Inc. Call HD5QXW 2,33 780,00 USD 10,58 17.12.2025
LVMH SE Call UG5F2P 1,79 450,00 EUR 2,99 17.06.2026
Intel Corp. Call UG9XHW 2,31 45,00 USD 5,24 17.12.2025
QUALCOMM Inc. Put UG1R6W 0,4 150,00 USD 8,22 14.01.2026
NVIDIA Corp. Call HD69AX 2,10 190,00 USD 4,15 17.06.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 24.10.2025; 09:45 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit
Gerresheimer AG Long UG3X15 0,99 13,9738 EUR 2 Open End
Siemens Energy AG Short UG41L7 1,10 131,836131 EUR -3 Open End
DAX® Long UG6H8N 4,84 16141,369258 Punkte 3 Open End
Newmont Corp. Long HD747E 16,71 66,69999 USD 4 Open End
NASDAQ 100 Long UG3UHE 8,28 22820,877005 Punkte 11 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 24.10.2025; 09:45 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Safran
Ford
D
DAX

Das könnte dich auch interessieren

Rüstungskonzern
Renk-Aktie schwach - durchwachsene Aussagengestern, 16:41 Uhr · dpa-AFX
Renk-Aktie schwach - durchwachsene Aussagen
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 19.10.2025
Taktische Manöver vor Trump–Xi-Gipfel: Märkte bleiben volatil19. Okt. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden