Irland wählt neue Präsidentin

DUBLIN (dpa-AFX) - Die Menschen in der Republik Irland sind an diesem Freitag zur Wahl eines neuen Staatsoberhaupts aufgerufen. Damit stimmen die Irinnen und Iren über die Nachfolge von Präsident Michael D. Higgins (84) ab, der nach zwei Amtszeiten nicht mehr kandidieren darf. Diesmal dürfte das Amt wohl an eine Frau gehen.

Für die Mitte-Rechts-Partei Fine Gael geht die frühere Justizministerin Heather Humphreys ins Rennen, von links tritt die unabhängige Abgeordnete Catherine Connolly an. Connolly gilt als streitbare Parlamentarierin mit klaren Positionen zu Irlands Neutralität, dem Gaza-Krieg und Frauenrechten. In Umfragen liegt sie der Nachrichtenagentur PA zufolge aktuell vorn.

Die Partei Fianna Fáil, die sich ebenfalls im Zentrum bis rechts der Mitte positioniert, nominierte den früheren Offizier, Piloten und langjährigen Fußballmanager Jim Gavin. Dieser zog jedoch wenige Wochen vor der Wahl überraschend seine Kandidatur zurück. Auf dem Stimmzettel wird sein Name allerdings noch stehen.

Das irische Staatsoberhaupt hat zeremonielle Aufgaben, geringe Machtbefugnisse und ist meist an Vorgaben der Regierung gebunden. Wer Präsident oder Präsidentin werden will, muss die Staatsbürgerschaft besitzen und mindestens 35 Jahre alt sein sowie eine Nominierung durch 20 Parlamentsmitglieder oder vier Kommunalverwaltungen vorweisen. Das Staatsoberhaupt wird vom Volk für sieben Jahre gewählt und kann einmal wiedergewählt werden./cmy/DP/he